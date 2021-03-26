日職／春訓防禦率0！ 菅野智之挑戰隊史開幕戰勝投紀錄

休賽季未獲美職球團理想報價，以年薪8億日圓返回母隊讀賣巨人的王牌投手菅野智之，將第7度擔任球隊開幕戰先發投手，有望創下隊史開幕戰最多勝投紀錄。

菅野智之在2012年加盟巨人，2014年首度投開幕戰先發，此後除了2017年因經典賽負荷量大，由洋投米克拉斯（Miles Mikolas）擔任外，菅野智之已7度被賦予開幕戰先發投手重任，與上原浩治並列隊史最多。

菅野智之預計在3月26日在主場對決橫濱DeNA，前6場開幕戰拿下4勝的他，將有望超越前巨人投手斎藤雅樹，以5場開幕戰勝投成隊史最佳。

前役面對樂天金鷲的熱身賽最終戰，菅野智之主投3局只花34球，僅被敲出1支安打無失分，送出3次三振，春訓3場比賽下來，菅野智之在11局中投出8次三振，防禦率仍是0，顯然狀況仍為高檔。