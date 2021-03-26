中職／整顆在九宮格還判壞球？ 獅猿戰好球帶再引爭議

一場比賽兩隊比數膠著不下，一個好壞球的爭議則可能影響比賽走向，昨(25)日樂天桃猿與統一獅之戰，主審好球帶再度引發球迷質疑，其中以藍寅倫7局下的打席最具爭議。

昨晚樂天7局下樂天以2比1領先統一，獅隊先發投手猛威爾(Tim Melville)接連被敲出2支安打遭換下，隨後由劉軒荅接替投球，而樂天藍寅倫在一、三壘有人2人出局的情況上場打擊，在2好2壞後劉軒荅投出好球帶7號位置，但仍遭主審羅鈞鴻裁定壞球，劉軒荅立即下投手丘向主審理論，而在轉播單位所提供的「K-ZONE」中，整顆球也確實完完全全的進入好球帶，主審誇張判決也讓獅隊投捕搭檔相當傻眼。

逃過一劫的藍寅倫隨後補上帶有2分打點的安打，幫助猿隊擴大領先來到4比1，也影響了兩隊比賽後期的走勢，劉軒荅解決下一棒打者林泓育後，換局時再度走向主審表達抗議，所幸捕手陳重羽立馬隔在兩人中間，衝突並未引發。

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隨然獅隊在9局上展開反攻將比數追平，但仍在11局下以再見失誤贈送比賽，賽後藍寅倫這打席也引發網友熱議，「這個好球帶 唉」、「以後不用主審了，用電子好球帶判決就好」、「有夠變形蟲」。