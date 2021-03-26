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日職／洋聯轉播有解 ELEVEN SPORTS接手

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
日職太平洋聯盟轉播由ELEVEN SPORTS接手。圖／ELEVEN SPORTS提供
日職太平洋聯盟轉播由ELEVEN SPORTS接手。圖／ELEVEN SPORTS提供

日本職棒今天開打，懸而未決的太平洋聯盟轉播權也搶在開打前落地，確定由ELEVEN SPORTS取得台灣轉播，台灣球迷不僅有機會看到開季唯一台將宋家豪出賽，還有「神之子」田中將大回歸樂天金鷲隊的初登板值得期待。

ELEVEN SPORTS今天發布新聞稿表示，日本職棒球迷的心聲，ELEVEN體育家族聽到了，即日起太平洋聯盟一共六隊：北海道日本火腿鬥士、東北樂天金鷲、埼玉西武獅、千葉羅德海洋、歐力士猛牛、福岡軟體銀行鷹，超過兩百場的賽事，除了休息日，將天天透過電視或官方APP為大家現場直播服務

本周日本職棒轉播服務，將由主播黃奕傑搭配王金勇以及鄭漢禮等人擔綱，今天（26日）台灣時間下午3點太平洋聯盟開幕日，樂天金鷲對上日本火腿鬥士隊，將在ELEVEN SPORTS 1播出。

日職洋聯賽事從2014年開始，在台灣都由FOX體育台負責轉播，FOX去年年底撤台，不過雙方仍有一年轉播合約，今年若無法在台播出洋聯賽事，FOX必須付出違約金賠償。

FOX有意轉售，不過洽談過程難度不小，直到開季當天才搞定新的轉播單位，由ELEVEN SPORTS接手，ELEVEN SPORTS今年承繼FOX撤台後的頻道空缺，目前手上也有中華職棒的樂天桃猿、統一獅及味全龍三隊轉播權。

台灣今年有7名球員在日職打拚，只有樂天隊的宋家豪進入開季一軍名單，成為最快有機會在台灣球迷前亮相的一人，洋聯另外還有王柏融、張奕、吳念庭、王彥程在二軍等待機會，阪神隊陳偉殷、巨人隊陽岱鋼則屬中央聯盟。

而樂天隊「神之子」田中將大回歸後未擔任開幕戰先發，原本預計在明天對火腿隊之戰登板，不過因腿部緊繃取消，何時穿起相隔7年的18號球衣，仍是球迷關注焦點。

樂天金鷲 日本火腿鬥士 宋家豪 田中將大 王柏融

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