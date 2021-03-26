中職／陳鏞基回春秀魚躍式撲接 球迷喊：再戰10年！

俗話說：「家有一老，如有一寶」，這句話完美反映在昨(25)日獅猿之戰，統一獅兩老「綠色坦克」高國慶、「台灣轟炸機」陳鏞基，昨晚紛紛上演精采美技，讓許多球迷為他們的奮戰精神豎起大拇指。

42歲的老將高國慶昨晚在8局上半，二壘有人的情況下代打建功，敲出帶有1分打點的一壘安打，幫助獅隊追回1分，9局下統一獅面對滿壘危機，高國慶更是上演防守美技，樂天藍寅倫敲出一壘方向強勁滾地球，防守趨前的高國慶接球後立即傳往本壘封殺跑者，再退回一壘接獲捕手回傳完成雙殺，化解樂天攻勢，獲獅隊休息區鼓掌叫好。

(影片1分53秒處)

而陳鏞基昨日以5棒一壘手身分先發出賽，雖然打擊上5打數沒有安打出現，但在防守端上展現老將價值，8局下半陳鏞基移防二壘後，10局下樂天郭嚴文擊出一、二壘方向滾地球，眼看就要穿越形成安打，沒想到卻被陳鏞基一技「魚躍式」撲接擋下，接球後馬上起身傳往一壘，將腳程不慢的郭嚴文刺殺出局。

統一兩老奮不顧身的精采表現，也讓球迷紛紛大讚，「今年最好看的一場比賽」、「高國慶那一球超精采」、「兩位大學長再戰10年吧！」，不過兩位老將上演回春的表現，統一卻無緣帶走最終勝利，樂天在11局下半靠著再見失誤守住比賽，以5比4擊敗來訪的統一獅。