中職／陳禹勳33救援失敗破紀錄 猿靠獅再見失誤贏球

樂天桃猿隊今天在桃園球場對決統一獅隊，雙方打出新球季第一場延長賽，一路僵持到11局下，猿隊靠再見失誤攻下致勝分，終場5：4獲勝，奪下本季桃園主場首勝。

雙方先發投手豪勁、猛威爾形成投手戰， 猿隊面對猛威爾，前4局只有1支安打，5局下梁家榮安打、陳晨威獲保送，陽耀勳揮出中右外野方向三壘打，送回壘上兩人，打破平手僵局。

獅隊打完前6局，只從豪勁的手中揮出3支安打，毫無得分能力，7局上面對猿隊第二、第三任投手賴鴻誠、游朝惟，靠林安可安打、盜壘、猿隊二壘手郭嚴文失誤，攻下全隊第一分。

猿隊7局下再靠邱丹、陳晨威、藍寅倫安打攻下兩分，拉大領先差距到3分。

獅隊8局上面對猿隊洋投歐飛登，靠林靖凱、高國慶安打扳回一城，9局上面對陳禹勳，再靠潘武雄、唐肇廷 、陳重羽安打、林子豪內野滾地球、郭阜林保送攻下兩分，追成4：4平手，雙方進入延長賽。

中職去年選秀「榜眼」林子豪生涯初亮相，攻下第一分打點、首次得分、首次盜壘成功。

11局下，梁家榮揮出二壘打，邱丹追加安打攻占一、三壘，陳晨威保送形成滿壘，一出局後林立揮出三壘方向滾地球，郭阜林接球失誤，讓猿隊跑回致勝分；獅隊「守護神」陳韻文投1.1局失1分，吞下本季首敗。

豪勁來台初登板，先發6局只被揮出3支安打、無失分，挑戰中職首勝還要等一等，蘇俊璋後援兩局無失分，奪下本季首勝。

陳禹勳後援1局失兩分，本季首次救援失敗，生涯累積33次獨居中職史上第一，比沈鈺傑多一次。