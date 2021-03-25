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中職／不只撐起兄弟二壘 潘志芳轟致勝砲擒龍

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟隊二壘手潘志芳敲出陽春砲。記者劉學聖／攝影
中信兄弟隊二壘手潘志芳敲出陽春砲。記者劉學聖／攝影

龍象「止滑粉」事件後再碰頭，中信兄弟隊投手德保拉6.1局失3分（1責失）的優質先發，加上王威晨單場4安打、潘志芳開轟助威，最終以8：3擊敗味全龍隊。

龍隊今天在1局上先馳得點，不過1局下兄弟靠著王威晨開局敲安點燃攻勢，並靠著陳子豪的安打跑回追平分，2局下潘志芳再敲出陽春砲，將比數超前為2：1，5局下王威晨、詹子賢的安打再添2分。

兄弟的領先局面在7局上遇到危機，龍隊靠著失誤、蔣少宏安打，攻下2分，追到1分差；不過7局下趁著龍隊換投，兄弟在2出局後，靠著許基宏在滿壘時的清壘二壘打，加上張志豪的二壘打，攻下4分，就此拉開差距。

王威晨今天5打數敲出4安打，並有1分打點、3分得分，獲選為單場最有價值球員，王威晨表示，今年被選為隊長，希望可以在當隊長這年，拿一個總冠軍。

王威晨回到三壘後有好表現，而撐起二壘空缺的潘志芳，今天敲出2安都是長打，這發陽春砲是個人本季首轟、生涯第4轟，有1分打點、2分得分。

去年年度MVP德保拉在本季第二場先發拿下勝投，6.2局投球雖被敲出9支安打，自己也投出3次保送，不過僅失3分，其中1分責失，有效化解危機。

龍隊打線仍有亮點，開季扛第四棒的劉基鴻，今天首次調往第一棒有好成果，前兩打席都敲安，首局的二壘打靠著隊友推進得分，3局再敲一壘打；洋將赫雷拉開季連七場敲安，今天首次繳出單場3安的猛打賞，來台累積11支安打，但全是一壘打。

王威晨 德保拉 中信兄弟 味全龍

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