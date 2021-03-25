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中職／黃子鵬對獅隊勝率達8成 泰迪挑戰跨季8連勝
樂天桃猿隊明天繼續在桃園球場對決統一獅隊，推出黃子鵬登板先發，他過去對獅隊勝率高達8成，但都是後援勝，獅隊洋投泰迪應戰，將挑戰中職生涯8連勝。
黃子鵬2018年登上猿隊一軍後，生涯出賽172場只有兩場先發，前3季對獅隊投出8勝1敗20中繼2救援，明顯優於對富邦悍將隊3勝3敗23中繼1救援、中信兄弟隊1勝5敗13中繼1救援。
但黃子鵬本季初登板、17日對獅隊先發5局失4分吞敗，明天再受考驗，也將再次挑戰生涯首場先發勝。
泰迪17日對猿隊先發7局，面對23人次只被揮出1支安打、無失分，從去年8月28日初登板至今，投出跨季7連勝，還未嘗過敗投，目前對戰猿隊5場投出3勝，但27.2局失19分全是自責分、防禦率6.18。
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