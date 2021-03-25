中職／黃子鵬對獅隊勝率達8成 泰迪挑戰跨季8連勝

富邦悍將即將在下週日的天母棒球場出賽，屆時將初嚐味全龍投手徐若熙的火球與揮空率極高的指叉變速球，陣中大將高國輝也期待對到他，表示：「希望能打安打就好。」 徐若熙開季至今的兩場先發雖然都因為保護機

2021-03-25 15:22