快訊

父子之爭延燒！百歲東元阿嬤說話了 勸「他」放手負責任

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／味全龍26日主場重量級球評 孫協志主動請纓

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
味全龍隊主場開幕戰，由ELEVEN SPORTS轉播，資深龍迷孫協志當球評。圖／ELEVEN SPORTS提供
味全龍隊主場開幕戰，由ELEVEN SPORTS轉播，資深龍迷孫協志當球評。圖／ELEVEN SPORTS提供

味全龍隊明天將在天母棒球場舉行主場開幕日，連三天對戰富邦悍將隊的賽事，ELEVEN體育家族端出重量級球評陣容，開幕日前味全龍總教練蕭良吉、周六（27日）「紅色巨砲」羅世幸、周日（28日）「金臂人」黃平洋，搭配專屬主播石屹軒。

味全龍隊一軍主場開幕戰在明天晚間五點開打，除了重量級球評陣容，身為資深龍迷的藝人孫協志也會在開幕日於第三、第四局加入講評。

孫協志從職棒元年開始就與外公一起觀看味全的比賽，難忘在立德棒球場鋪報紙看球的天倫樂，1993年味全中心打線羅世幸、艾勃、呂明賜連三打席全壘打，也讓坐在台北棒球場的他為之瘋狂，因此味全龍的回歸讓他激動不已，主動聯繫參與。

孫協志對新龍將也很有心得，從熱身賽開始就喜歡劉基鴻，雖然例行賽尚未開轟，但覺得老天爺賦予他很好的身體條件，未來大有可為，另外，也希望火球男徐若熙能調整好心態跟手臂，日後成為中華隊重要的選手之一。

龍迷引頸期盼的龍隊一軍主場賽事明天起一連三天對戰富邦悍將隊，觀眾可透過ELEVEN體育二台收看，有線電視在74台，中華電信MOD在214台，線上也可以訂閱ELEVEN體育家族的APP收看統一獅、樂天桃猿、味全龍三隊一共180場的主場直播。

味全龍隊主場開幕戰，由ELEVEN SPORTS轉播。圖／ELEVEN SPORTS提供
味全龍隊主場開幕戰，由ELEVEN SPORTS轉播。圖／ELEVEN SPORTS提供

味全龍 棒球 富邦悍將 孫協志

延伸閱讀

中職／龍隊攻擊能力被4隊海放 葉總認為「預期內」

影／王少偉自稱5566中最成熟 王仁甫回這句話暗嗆

「飢餓」對戰「全明星」 孫協志喻「像5566和五月天」

終於鬆口談5566 王少偉自認「心智成熟」

相關新聞

日職／王柏融確定二軍開季 一軍台將只有宋家豪

日本職棒2021年球季開幕一軍名單今天揭曉，一如外界預測，樂天金鷲隊宋家豪成為今年開季名單中唯一台灣球員，其餘包括陳偉殷...

中職／獅隊12次失誤5隊最慘 林岳平坦言投手壓力大

統一獅隊守備狀況連連，開季前兩周7場比賽已出現12次失誤，這個數字是5隊最慘，總教練林岳平很傷腦筋，他說：「一失誤就掉分...

中職／從工具人變成先發游擊手 陳重廷力拚真正卡位

統一獅隊游擊手林祖傑在13日開幕戰因自打球受傷，隔天下放二軍，陳重廷目前扛起游擊區重任，他表示，業餘時期很少守游擊，只在...

棒球／高中教練看過來！ 飆速140km等級的國中好手

國中棒球最大賽事─國中聯賽硬式組在台東火熱開打，今年各隊戰力平均，幾乎都有一、兩名球速不錯的投手，以國中生程度，平均球速約落在120至130公里，頂級好手則能到135公里以上，甚至上看140公里，去年

中職／稱徐若熙像劉致榮 高國輝：有安打就好

富邦悍將即將在下週日的天母棒球場出賽，屆時將初嚐味全龍投手徐若熙的火球與揮空率極高的指叉變速球，陣中大將高國輝也期待對到他，表示：「希望能打安打就好。」 徐若熙開季至今的兩場先發雖然都因為保護機

日職／火腿、橫濱全本土開季 阪神登陸4洋將最多

日職今天（25日）公布各家球團一軍名單，其中阪神登錄4名外籍洋將為聯盟最多，橫濱DeNA與台灣好手王柏融所屬的日本火腿都是以全日本球員進入開季。 阪神虎本季一口氣登錄4名洋將，分別為2名投手與2

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。