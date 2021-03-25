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中職／味全龍26日主場重量級球評 孫協志主動請纓
味全龍隊明天將在天母棒球場舉行主場開幕日，連三天對戰富邦悍將隊的賽事，ELEVEN體育家族端出重量級球評陣容，開幕日前味全龍總教練蕭良吉、周六（27日）「紅色巨砲」羅世幸、周日（28日）「金臂人」黃平洋，搭配專屬主播石屹軒。
味全龍隊一軍主場開幕戰在明天晚間五點開打，除了重量級球評陣容，身為資深龍迷的藝人孫協志也會在開幕日於第三、第四局加入講評。
孫協志從職棒元年開始就與外公一起觀看味全的比賽，難忘在立德棒球場鋪報紙看球的天倫樂，1993年味全中心打線羅世幸、艾勃、呂明賜連三打席全壘打，也讓坐在台北棒球場的他為之瘋狂，因此味全龍的回歸讓他激動不已，主動聯繫參與。
孫協志對新龍將也很有心得，從熱身賽開始就喜歡劉基鴻，雖然例行賽尚未開轟，但覺得老天爺賦予他很好的身體條件，未來大有可為，另外，也希望火球男徐若熙能調整好心態跟手臂，日後成為中華隊重要的選手之一。
龍迷引頸期盼的龍隊一軍主場賽事明天起一連三天對戰富邦悍將隊，觀眾可透過ELEVEN體育二台收看，有線電視在74台，中華電信MOD在214台，線上也可以訂閱ELEVEN體育家族的APP收看統一獅、樂天桃猿、味全龍三隊一共180場的主場直播。
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