中職／體重從3位數下降 林泓育阻殺對手變猛

樂天桃猿隊「小胖」林泓育減重有成，開季前體重少了10公斤，蹲捕變得更靈活，阻殺率提升至6成；他表示，球隊贏球最重要，不太在乎攻守數據，希望捕手工作能減低對手造成的傷害。

林泓育生涯平均盜壘阻殺率2成77，2012、13年都低於1成，這兩季加起來被盜壘成功39次，只有3次阻殺，2016年4成5（阻殺18、被盜壘22）是單季最佳表現。

去年季後到今年春訓期間，林泓育除了安排訓練計畫，也嚴格控制飲食，過去3位數體重有效下降，明顯瘦了一圈；猿隊總教練曾豪駒本來有點擔心他的打擊受到影響，但林泓育打完開季前6戰，不但打擊率達3成64，長打率也有5成，看來沒有太大問題。

林泓育在這6場比賽有5場蹲捕，47次守備機會零失誤，被盜壘成功兩次，但有3次阻殺；他表示，訓練方式沒有改變，不過球季才剛開打，減重是否有影響，多打一些比賽才會比較清楚。