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中職／獅隊12次失誤5隊最慘 林岳平坦言投手壓力大

聯合報 / 記者藍宗標／桃園即時報導
統一獅隊開季守備狀況多，總教練林岳平很傷腦筋。記者藍宗標／攝影
統一獅隊開季守備狀況多，總教練林岳平很傷腦筋。記者藍宗標／攝影

統一獅隊守備狀況連連，開季前兩周7場比賽已出現12次失誤，這個數字是5隊最慘，總教練林岳平很傷腦筋，他說：「一失誤就掉分。」

樂天桃猿隊目前只有3次失誤最少，接著是味全龍4次、富邦悍將6次、中信兄弟8次。

獅隊12次失誤都是內野手，三壘手郭阜林出現3次最多，林岳平表示，失誤帶給投手很大壓力，影響正在發酵中。

獅隊游擊手林祖傑13日對中信兄弟隊開幕戰，因自打球受傷，隔天下放二軍休養，到現在還未歸隊，讓教練團有些意外，守備調度也受影響。

獅隊投手古林睿煬在熱身賽被強襲球擊中，只休3天就OK，趕上開幕戰登板先發，林祖傑的腳部仍有疼痛感，目前還未開始練球，何時重返一軍暫時沒有答案。

林岳平目前安排陳重廷擔任先發游擊手，老將陳鏞基雖可接手，但教練團考量他擔任一壘手，如果打到一半因戰況需求替補游擊，打滿整場比賽太累。

林岳平 中信兄弟 樂天桃猿

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