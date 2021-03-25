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中職／從工具人變成先發游擊手 陳重廷力拚真正卡位

聯合報 / 記者藍宗標／桃園即時報導
獅隊開季前7戰，陳重廷有5場擔任先發游擊手。記者藍宗標／攝影
獅隊開季前7戰，陳重廷有5場擔任先發游擊手。記者藍宗標／攝影

統一獅隊游擊手林祖傑在13日開幕戰因自打球受傷，隔天下放二軍，陳重廷目前扛起游擊區重任，他表示，業餘時期很少守游擊，只在大學一年級客串過，到職棒才真正開始練，現在就是平常心。

獅隊開季前7場比賽，陳重廷有5場擔任先發游擊手，15次守備機會只有1次失誤，完成兩次雙殺守備。

他說：「沒特別想流暢性的問題，儘量傳球確實、刺殺打者。」

獅隊開季至今，游擊區成為教練團觀察重點，陳重廷自認最近幾場比賽表現還可以，但有些小地方還要修正，一定要表現好，才有機會真正卡位。

新球季才剛開打，陳重廷就被賦予游擊手重任，他表示，專注當下、該怎麼做就怎麼做，去年壓力很大，今年沒想太多，就看做的結果如何，做完再檢討。

陳重廷認為，游擊區責任重大，比起打擊，會把心思放在守備，練守1千顆的效果一定比打1千顆好，對於工具人角色，自己轉換速度也要夠快。

至於今年比賽用球恢復系數降低，他說：「打者剛打到球時，速度還是很快，經過彈跳後，接近時會變慢。」

陳重廷 統一獅

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