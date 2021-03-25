日職／火腿、橫濱全本土開季 阪神登陸4洋將最多

日職今天（25日）公布各家球團一軍名單，其中阪神登錄4名外籍洋將為聯盟最多，橫濱DeNA與台灣好手王柏融所屬的日本火腿都是以全日本球員進入開季。

阪神虎本季一口氣登錄4名洋將，分別為2名投手與2名打者，投手包括剛寇（Joe Gunkel）與終結者蘇亞雷斯（Robert Suarez），打者則是桑斯（Jerry Sands）與馬提（Jefry Marte），台灣的陳偉殷則是還在二軍調整，目前不會從一軍出發。

火腿的王柏融也因為其熱身賽的打擊低迷而成遺珠，官辦熱身賽17個打數僅敲2安，有1分打點，吞4次三振，打擊率僅0.118。另外橫濱隊洋將還未取得工作簽證，暫時是無法來到日本，火腿則是唯一洋將王柏融春訓表現不佳，也因此兩隊一軍都是由「全本土」開季。

橫濱DeNA是今年中央聯盟6球團唯一有「新人監督」上任的球隊，卻遭到疫情波及，開季必須以全本土應戰，面臨考驗。 擷圖自橫濱DeNA官方推特

歐力士的張奕在熱身賽出賽過1場，中繼5局被打7支安打，丟掉4分承擔敗投，防禦率高達7.20，開幕將從二軍出發；西武的吳念庭也未在熱身賽出場，唯一被帶入一軍的台灣球員僅剩樂天的宋家豪，他熱身賽公出賽2場，2局被敲2安無失分，三振保送各一。

此外，今年包括軟銀王牌千賀滉大、莫伊尼洛（Livan Moinelo）、阪神高山俊、橫濱DeNA今永昇太、羅德萊爾德（Brandon Laird）、井上晴哉、福田秀平、火腿清宮幸太郎、金子弌大、歐力士希金斯（Tyler Higgins）、安達了一等，12支球團都有幾位主力球員仍尚未列入一軍名單，而西武的兩位老將——松坂大輔（復健）與內海哲也也未被放入一軍開季名單。