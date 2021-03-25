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日職／王柏融確定二軍開季 一軍台將只有宋家豪

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
王柏融開季確定從二軍出發。 截圖自火腿官方推特
王柏融開季確定從二軍出發。 截圖自火腿官方推特

日本職棒2021年球季開幕一軍名單今天揭曉，一如外界預測，樂天金鷲宋家豪成為今年開季名單中唯一台灣球員，其餘包括陳偉殷、王柏融、陽岱鋼、張奕、吳念庭、王彥程皆從二軍開季。

今年7名旅日台將中，樂天隊王彥程及西武隊吳念庭今年從春訓開始待在二軍，阪神隊陳偉殷、巨人隊陽岱鋼則是在一軍調整不及，改至二軍待命，火腿隊王柏融在官辦熱身賽後段安打出爐，但也未能卡進一軍。

宋家豪今年春訓雖從二軍出發，但在3月16日與一軍會合，兩場官辦熱身賽出賽皆無失分，2局被敲2安，有1次三振、1次保送，表現拉尾盤，擠進一軍開幕名單。

歐力士隊張奕在昨天爭取第6號先發之戰中，對近畿大學的交流戰投4局丟3分，雖然從二軍開季，不過第6號先發很少會開季放在一軍名單，競爭對手增井浩俊同樣未在開季一軍中。

宋家豪是日職開季一軍唯一台將。 報系資料照
宋家豪是日職開季一軍唯一台將。 報系資料照

樂天金鷲 宋家豪 王柏融

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