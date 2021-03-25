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中職／稱徐若熙像劉致榮 高國輝：有安打就好

聯合新聞網 / 綜合報導
高國輝期待和味全新生代王牌徐若熙對決。 中央社
高國輝期待和味全新生代王牌徐若熙對決。 中央社

富邦悍將即將在下週日的天母棒球場出賽，屆時將初嚐味全龍投手徐若熙的火球與揮空率極高的指叉變速球，陣中大將高國輝也期待對到他，表示：「希望能打安打就好。」

徐若熙開季至今的兩場先發雖然都因為保護機制提早下場，但他仍在有限的用球數內展現自己的最大價值，合計7.2局僅失1分，狂飆16次三振，主要武器有最速達154公里的快速球，以及掉落幅度誇張的指叉變速球，交錯使用面對左、右打都相當具有壓制力。

比起亞洲職棒著重變化球，徐若熙的配球更偏近美式的「Power Pitcher」，前役他面對桃猿前20個球都以速球對決，單場使用率來到7成，招牌的指叉變速球作為決勝球，以22%居次。

劇《自由時報》報導，富邦悍將高國輝受訪表示自己也很期待與徐若熙對決，「到時候希望能打安打就好。」他提到徐跟劉致榮很像，身材不算高大，但投球協調性、直球尾勁、變化球控制能力都很好。

高國輝也感嘆：「這幾年台灣高中無論投手或野手和我那年代有很大的不同，實力都愈來愈好，他們從小接受很好訓練，展現的水準就是不一樣。」也提到徐若熙揮臂速度快，球速快又有尾勁，即使塞直球打者也揮不太到，變速球更是高水準，是近年中職難得一見的本土投手。

同樣是2019年選秀，手握第3順位的富邦先挑了比徐若熙長三歲的江國豪，當時副領隊沈鈺傑考量江的成熟度高，可以作為即戰力使用，徐則是天花板較高，而最後被味全以第六順位選進。

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