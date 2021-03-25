日職／二軍調狀態 陳偉殷：先提升自己

阪神隊台灣左投陳偉殷今天在二軍打擊練習登板投球，面對20名打者投了49球，被敲出可能形成安打的球有6顆，雖然被排除在一軍開幕先發輪值外，但陳偉殷認為重點是先提升自己的狀態。

陳偉殷今天與中田賢一都在阪神的鳴尾浜基地登板投球，在打擊練習狀態中投球，陳偉殷被敲出6支可能的安打，他說：「最重要的是，要把自己的狀態提升起來。」

至於在2月中旬左小腿受傷的中田賢一，則是面對8名打者、投了26球，沒有被敲出可能形成安打的球，他表示：「完全不會擔心，調整得很順利，從第一顆球開始就滿會跑的。」

陳偉殷目前跟隨二軍調整中，阪神隊今年一軍開季先發輪值，根據日本媒體預測應該是藤浪晉太郎、青柳晃洋、甘凱爾（Joe Gunkel）、西勇輝、伊藤將司以及秋山拓巳。