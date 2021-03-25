中職／周董也喊讚！ 林哲美技奪MVP寫隊史12年紀錄

富邦悍將林哲瑄昨（25日）雖然打擊上只有貢獻一支安打，但還是靠著超人般的守備贏下單場MVP，並寫下隊史12年紀錄。

上一次隊史僅敲1安、0打點又拿下單場MVP的球員要追溯至2009年興農牛時期的沈鈺傑，身為投手的他被當時的教練徐生明派上場代打，結果還敲出安打，隨後在8、9兩局接替投球無失分，也拿下單場MVP。

昨天林哲瑄單場上演3次美技，包括2局下兩出局一壘有人接殺將近過頭的深遠飛球，3局下一、二壘有人，再美技接殺周思齊，讓「周董」也忍不住比大拇指喊讚；9局下又靠著飛撲接殺陳文杰落在中外野即將落地的飛球，至少幫富邦省了4分，單場MVP可說是實至名歸。

中職史上只有7人在僅敲1安以內，加上沒打點、沒得分下奪單場MVP，此外0安、0得分、0打點，靠著守備就拿下單場MVP的也有2人——那就是2001年4月5日統一的吳佳榮，以及2002年4月7日兄弟的陳致遠。