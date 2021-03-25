中職／陳琥復甦？「王建民訓練法」幫大忙

中信兄弟在2016年的第一指名陳琥，去年在二軍的表現不盡理想，在今年投手教練王建民的調教下似乎看見復甦跡象，昨（25日）天他在二軍先發登板，主投5局失1分，還送出6次三振。

在統一在台南球場面對中信的二軍賽事中，早早替球隊打下分數的兄弟隊友讓陳琥更安心在場上投球，昨天他用了73顆球，先發5局僅被敲4支安打失1分，送出6次三振和1次保送，防禦率來到2.00，目前10次三振名列二軍第一。

此外，陳琥此役的速球球速來到147公里，上次投出這種球速要追溯到2年前的5月，當時他對上富邦二軍投出148公里創下生涯紀錄，然而自此之後的2020，最速僅能投至144公里。

2018年在一軍初登板的陳琥確實投出短暫行情，可惜無法持續太久，隔年下二軍後似乎成為一軍絕緣體，這個球季透過王建民的「王式訓練法」調教，發現球質和力道都不一樣了，王建民也觀察出他的身體連動性變得更好，或許是昨天投出好表現的原因之一。