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中職／徐若熙「消失魔球」 謝長亨深度解析
味全龍隊少年強投徐若熙在中職初登板演出的3.2局11K，讓他成為眾人討論焦點，知名球評、百勝名投「草總」謝長亨也特別針對那顆138公里的「指叉變速球」進行解析，指出打者為何難以應付，以及打者應該如何應付這顆「消失魔球」。
徐若熙自己曾解釋，這顆指叉變速球是從去年10月才開始練，在牛棚投手教練郭勝安的建議下，用指叉球的握法去投變速球。
謝長亨今天凌晨在個人臉書上發文，不僅盛讚「若C是強Ace」，更深度去解析這顆球與眾不同之處，「徐若熙的變速球是用小指叉球的拿法投變速球。」
跟一般指叉球不同之處在於，「真正指叉球是用食指和中指的第一關節的內側施力，指叉變速球是用食指和中指的第二關節和第三關節的內側施力。因為施力點不同握法也就會略有不同」。
也因為徐若熙是採小指叉球的拿法，謝長亨指出，與速球放球點相同下，138km的指叉變速球配上150km的速球，會讓打者難以預判。
至於打者是否有辦法應變？謝長亨也點出，指叉球或指叉變速球的威力在低角度的進壘點好球，「才能有消失魔球的威力」，而過去自己投指叉球時，「最怕打者低角度的球放掉不揮」。
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