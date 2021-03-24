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中職／林哲瑄美技守備奪MVP 悍將超車兄弟登第一

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
富邦悍將隊先發投手羅力。記者劉學聖／攝影
富邦悍將隊先發投手羅力。記者劉學聖／攝影

富邦悍將隊總教練洪一中因身體不適缺陣，不過悍將隊靠著林哲瑄美技守備加上羅力6局好投，以5：3拿下勝利，中斷中信兄弟隊的4連勝，悍將隊也超車兄弟，站上聯盟首位，代掌兵符的郭建霖拿下生涯第3勝。

悍將隊先發投手羅力也中止對戰兄弟跨季7連敗，今天先發6局雖被敲出7支安打，但僅失1分，後援的藍愷青、陳韋霖各丟1分，不過陳鴻文在9局登板後，用再見三振守住2分領先，羅力拿下生涯第92次勝投。

林哲瑄4打數敲1安，延續連3戰敲安的好手感，被球迷盛讚的「釣蝦場」也開張，今天在中外野有多次美技接殺，幫投手省下不少分數，獲得單場最有價值球員。

高國麟今天前兩打數都敲二壘打，加上前一場，已是跨場連3打數二壘打，距離聯盟紀錄只差1打數，不過4局上敲安後跑壘時看起來有點不順，4局下由申皓瑋接替守備，打擊率則來到4成71。

兄弟先發投手萊福力5.1局被敲出10支安打，失掉5分自責分，吞下個人開季2連敗，防禦率5.56；兄弟打線雖敲出11支安打，但僅攻下3分，其中一分來自張志豪的陽春砲，個人本季第2轟。

悍將總教練洪一中因出現發燒徵狀，球團在健康優先、明天休兵兩項考量下，建議他休息一天，由首席教練郭建霖暫代總教練職務；洪總2月時曾動刀摘除肺部結節，不過球團表示，身體不適與開刀無關。

郭建霖在2018到2019年擔任Lamigo桃猿隊首席教練時，就曾兩度代理總教練，也都拿下勝利，加上今天，代理教頭的戰績是3勝0敗。

羅力 林哲瑄

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