中職／「吃貨」豪勁25日開箱 期待全猿加油聲

中華職棒今天原訂的統一獅隊與樂天桃猿隊之戰延賽，黃子鵬跳過一次輪值，猿隊明天推出新洋投豪勁（Bradin Hagens）「開箱」，來台灣時間不長，但已品嚐過滷大腸、牛肉湯等在地美食，也很期待享受全猿主場的應援聲。

桃園棒球場因雨勢關係導致場地不佳，兩隊賽事延期至5月26日補賽，獅隊原定先發投手猛威爾延至明天登板，而猿隊為了不打亂輪值，黃子鵬跳過一次，明天由豪勁登板，今天登錄一軍，並將王溢正降下二軍。

31歲的豪勁直到去年都還在獨立聯盟出賽，有保持比賽狀態，過去曾在大聯盟出賽2場，也效力過日本職棒廣島鯉魚隊2年，準備迎接中職初登板，他說：「狀況很好，很期待明天先發。」

豪勁表示，對於中職打者還不算熟悉，但各地職棒都有類似模式，有強力型打者、有巧打型打者，各有優缺點，「就是針對不同弱點去投球」。

中職隊職員中，豪勁曾和味全龍隊洋投伍鐸當過隊友、跟桃猿隊打擊教練鮑伊（Charles Poe）也曾對決過，他笑說：「棒球圈真的很小。」

日前隨隊一軍時，豪勁已體驗過桃園球場的應援文化，他說：「職棒就是一場秀，球員跟球迷都很享受比賽。」他也透露自己的「吃貨」特色，在嘉義嚐過滷大腸、牛腱湯，在台南時也吃過有名的牛肉湯，期待接下來到不同城市享受不同美食。