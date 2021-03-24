快訊

英特爾PK台積電 謝金河提出3點挺「護國神山」

江宏傑遭爆被福原愛「視訊離婚」 日本網友發聲了

中職／「吃貨」豪勁25日開箱 期待全猿加油聲

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿隊明天推出新洋投豪勁（Bradin Hagens）。記者蘇志畬／攝影
樂天桃猿隊明天推出新洋投豪勁（Bradin Hagens）。記者蘇志畬／攝影

中華職棒今天原訂的統一獅隊與樂天桃猿隊之戰延賽，黃子鵬跳過一次輪值，猿隊明天推出新洋投豪勁（Bradin Hagens）「開箱」，來台灣時間不長，但已品嚐過滷大腸、牛肉湯等在地美食，也很期待享受全猿主場的應援聲。

桃園棒球場因雨勢關係導致場地不佳，兩隊賽事延期至5月26日補賽，獅隊原定先發投手猛威爾延至明天登板，而猿隊為了不打亂輪值，黃子鵬跳過一次，明天由豪勁登板，今天登錄一軍，並將王溢正降下二軍。

31歲的豪勁直到去年都還在獨立聯盟出賽，有保持比賽狀態，過去曾在大聯盟出賽2場，也效力過日本職棒廣島鯉魚隊2年，準備迎接中職初登板，他說：「狀況很好，很期待明天先發。」

豪勁表示，對於中職打者還不算熟悉，但各地職棒都有類似模式，有強力型打者、有巧打型打者，各有優缺點，「就是針對不同弱點去投球」。

中職隊職員中，豪勁曾和味全龍隊洋投伍鐸當過隊友、跟桃猿隊打擊教練鮑伊（Charles Poe）也曾對決過，他笑說：「棒球圈真的很小。」

日前隨隊一軍時，豪勁已體驗過桃園球場的應援文化，他說：「職棒就是一場秀，球員跟球迷都很享受比賽。」他也透露自己的「吃貨」特色，在嘉義嚐過滷大腸、牛腱湯，在台南時也吃過有名的牛肉湯，期待接下來到不同城市享受不同美食。

中職 棒球 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／桃猿新洋投豪勁25日初登板 享受台灣應援

中職／ELEVEN無預警停止合作 網路收費與否成難題

中職／Eleven中止網路轉播 合作方MOMO也錯愕

中職／中止和3家平台合作 ELEVEN：未簽約沒有斷訊問題

相關新聞

中職／獅隊林子豪待命一軍 最想對決徐若熙、王維中

中華職棒32年球季開打沒多久，就有不少新人表現亮眼，統一獅隊總教練林岳平看了心癢癢，直言各隊新秀表現都「拼迸叫（台語：很...

中職／牛棚勝利、敗戰組不固定 許銘傑：看誰狀況好

樂天桃猿隊今年開季至今，牛棚表現大翻轉，後援投手整體防禦率僅1.77，出賽數是平均分配，投手教練許銘傑表示，雖然有區分勝...

中職／Eleven中止網路轉播 合作方MOMO也錯愕

Eleven Sports昨天突然不與3家網路平台合作引爭議，與他們合作製播統一獅主場的MOMOTV今天也發聲明說跟球迷...

中職／側投不需飆速 刁鑽球路才是張喜凱生存之道

近年來中職打擊爆發，投手群也有進步，不只洋將的球速令人驚艷外，本土投手不再降速換控球，逐漸開啟飆速時代。然而今年球季的一場賽事中，樂天桃猿投手張喜凱卻不是以球速取勝，而是用罕見的低肩投球姿勢，讓前幾戰

日職／6號先發決定戰 張奕投4局失3分飆出151公里

日本職棒開幕在即，歐力士隊今天進行「最終測試」，讓張奕與増井浩俊同日先發，從中選出球隊「第6號」先發，張奕在交流賽中投出...

日職／昔日高中巨砲下放二軍 火腿OB：這會害了他

昨(23)日火腿大物清宮幸太郎遭監督栗山英樹下放至二軍，也是職業生涯4年來，首度不是因傷勢為由而無緣開季名單，也讓一位火腿OB選擇站出來為清宮幸太郎抱不平。 清宮幸太郎春訓出賽13場，但打擊率僅有1

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。