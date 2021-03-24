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中職／守備、牛棚都不佳 林岳平：零件還沒組好

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
統一獅隊總教練林岳平（右）與樂天桃猿隊投手教練許銘傑（左）打招呼。記者蘇志畬／攝影
統一獅隊總教練林岳平（右）與樂天桃猿隊投手教練許銘傑（左）打招呼。記者蘇志畬／攝影

統一獅隊今年開季前7戰拿下3勝4敗，加上失誤多、牛棚防禦率高，看不出衛冕軍的氣勢，總教練林岳平形容：「零件還沒組裝好。」檢討自己在春訓調整上的責任。

獅隊去年奪冠，牛棚戰力穩固是原因之一，不過今年開季前7場，牛棚防禦率卻高達8.14，林岳平表示：「確實是非常大的隱憂，過往仰賴的中繼投手，在今年春訓出現狀況，沒辦法開季全部牛棚投手到位。」

目前獅隊牛棚中，吳承諭、李其峰、李慶隆都不是去年主力，有經驗的陳韻文、江承峰仍有不錯表現，而去年拿下最佳進步獎的鄭鈞仁，今年出賽3.1局失6分（3分責失），牛棚的缺口，也讓原本定位先發潘威倫需要「回防」中繼。

林岳平表示，王鏡銘、傅于剛、邱浩鈞、黃竣彥目前調整還不到百分百，而鄭鈞仁去年第一次打了一整季，春訓有出現疲態，雖然趕上開季，但不是最佳狀態。

加上獅隊目前12次失誤也是5隊最多，甚至是樂天桃猿隊的4倍，林岳平表示：「跑壘也失誤、守備也失誤，各環節在失誤，應該說還沒組裝好，有些零件還是鬆鬆的，慢慢再鎖緊一點。」

開季遇到麻煩，林岳平認為跟自己在春訓的安排上有關，今年因移師高雄春訓，「空間很好，但有不一樣模式，選手練起來一定不一樣，也可能是我們能力問題，每一年重新開始的訓練，經驗上沒那麼到位，是我必須認真思考」。

牛棚 林岳平

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