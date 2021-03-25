棒球／高中教練看過來！ 飆速140km等級的國中好手

國中棒球最大賽事─國中聯賽硬式組在台東火熱開打，今年各隊戰力平均，幾乎都有一、兩名球速不錯的投手，以國中生程度，平均球速約落在120至130公里，頂級好手則能到135公里以上，甚至上看140公里，去年大物級的林盛恩(高雄市忠孝國中畢業，現就讀穀保家商高一)則能飆到驚人的147公里，成為各高中球隊力圖網羅的好手，來看看有哪些明日之星。

新北市二重國中陣中擁有蕭齊、黃仲翔兩名速球派投手，身高逾192公分的蕭齊，曾在去年暑假新北市主委盃被測到140公里球速，經過整年度的訓練，最快球速已可達145公里，可以說是今年國中生球速一哥；而隊友黃仲翔也不惶多讓，國一在軟式組扛王牌，國二手傷幾乎都沒什麼投球，近期盃賽以短局數復出，目前極速能到142公里。

二重國中蕭齊是今年球速最快的國中投手。 王婉玲／攝影

二重總教練邱耀宇表示，黃仲翔在剛升上國中時就看出球質好，升國二時球速約133公里，手肘受傷後讓他完全休養，加上新任投手教練陳品學曾經旅外，也打過職棒，帶進新的訓練方式，選手聽得進去，速度顯著提升。

南投縣三光國中全紹凱則曾在去年11月中信盃被測到140公里球速，總教練蔣宗倫說，他原本資質就不錯，在國三這一年又有長高，目前175公分雖不算頂高，但出身自布農族已算高大，在加強體能訓練下，近期雖然沒測速，但應有機會達到140公里水準，「他整體進步多，每次比賽完我們都會以他的優缺點做調整，加強心理建設，現在穩定性變更好。」

三光國中全紹凱被測過140公里球速。 王婉玲／攝影

國境之南的屏東縣恆春國中也有速球王子，李柏毓在去年11月底曾紀恩盃球速就已有136、137公里，總教練郭祖岑指出，目測現在球速比之前更快，有望上看140公里，「他身材有再長高、長壯，原本下半身比較沒力，在加強下盤後，球速才會再提升。」

恆春國中李柏毓最快球速上看140公里。 王婉玲／攝影

台東縣卑南國中張峻偉最快球速也能達140公里，曾在謝國城盃(LLB)青少棒選拔賽拿下投手獎，去年以國二之姿入選U15世界盃中華隊22人培訓名單，雖因肺炎疫情緣故無法參加國際賽，但無損於對他實力的肯定。

卑南國中張峻偉最快球速也能達140公里。 王婉玲／攝影

高雄市七賢國中柯敬賢則曾在今年1月底的老四川盃被測到最快球速138公里，國小就是亞洲盃少棒國手的他，到國中身材突飛猛進，目前身高已長到186公分，球速相應成長。此外，桃園市新明國中潘詳淯、台北市重慶國中林鉑濬、台東體中王宇翔極速都接近140公里，都是相當具有潛力的投手。