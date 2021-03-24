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中職／桃猿新洋投豪勁25日初登板 享受台灣應援

中央社 / 桃園24日電
樂天桃猿洋投豪勁。 截圖自樂天桃猿官方粉絲團
樂天桃猿洋投豪勁。 截圖自樂天桃猿官方粉絲團

中職今天原訂在桃園球場進行的比賽因雨延賽，樂天桃猿隊明天將推出新洋投豪勁「開箱」，豪勁表示，已經準備好明天先發，很享受台灣特有的應援文化，也很期待多嚐台灣美食。

雖然今天下午雨勢已經停歇，不過桃園球場的場地狀況不佳無法進行比賽，將延賽至5月26日進行補賽。本來今天統一獅隊及樂天桃猿分別派出猛威爾及黃子鵬先發，延賽後猛威爾順延到明天，桃猿明天則是改為洋投豪勁中職生涯初登板，今天已經先登錄一軍，王溢正則是降二軍。

31歲右投豪勁（Bradin Hagens）在大聯盟有2場出賽紀錄，2016年轉戰日本職棒，曾效力過廣島鯉魚隊2年。即將面對中職生涯初登板，豪勁今天說：「狀況都很好，很興奮可以先發，已經準備好了。」

豪勁指出，就過去的經驗來說，每個打者都有不同特點，有些是力量型、有些是巧打型，「當然每個人都不同，就有不同缺點，明天想法是針對不同弱點去投球。」有亞洲職棒經驗的豪勁認為，不管是日本、台灣，都有很好的選手。

豪勁表示，以前效力美職響尾蛇隊時，曾和現在味全龍隊洋投伍鐸當過隊友，跟桃猿隊現任打擊教練鮑伊（Charles Poe）也曾對決過。豪勁笑說：「其實棒球圈真的很小，之後有機會會去找伍鐸聊天敘舊。」

已經隨隊初體驗台灣應援文化，豪勁表示，「球迷享受，我們身為球員也很享受，職棒就是一場秀。」他也說，之前在嘉義二軍時已經嚐過滷大腸、牛腱湯，在台南時也吃過有名的牛肉湯，「很期待接下來的行程可以嚐到不同美食。」

樂天桃猿 中職 伍鐸

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