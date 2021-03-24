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中職／牛棚勝利、敗戰組不固定 許銘傑：看誰狀況好

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿隊今年開季至今，牛棚表現大翻轉，投手教練許銘傑解釋可能原因。 余承翰
樂天桃猿隊今年開季至今，牛棚表現大翻轉，投手教練許銘傑解釋可能原因。 余承翰

樂天桃猿隊今年開季至今，牛棚表現大翻轉，後援投手整體防禦率僅1.77，出賽數是平均分配，投手教練許銘傑表示，雖然有區分勝利組跟敗戰組，「但沒有誰一定在哪一組，大家都是公平的」。

猿隊今年開季6場比賽，團隊防禦率4.06，不過牛棚吃下20.1局、防禦率1.77，跟去年前6場完成賽事（扣掉3場延賽）相比進步不少，當時猿隊牛棚投16.1局、防禦率8.82。

攤開牛棚投手出賽數，多數出賽4場，共有5人，另外游朝惟5場、歐飛登2場、陳禹勳1場，以出賽時球隊領先、落後來看，幾乎無固定安排。

許銘傑表示，球隊內部是有區分勝利組與敗戰組，但人選並不固定，「敗戰組不一定永遠都是敗戰組，勝利組也是，誰狀況好就誰上。」加上還會考量隔天能否出賽，「目前應該只有終結者（陳禹勳）是固定」。

至於陣中4名左投，許銘傑也有不同定位，王志煊與劉昱言在比賽前段待命，賴鴻誠與歐飛登，則放在後面，而且以功能性抓左打為主，較少投長局數。

許銘傑的理想是，先發投手只要投完5局，就有牛棚可以「撐腰」，不過考量近期先發投手常在3、4局就遇到狀況，也會開始找尋長中繼人選。

牛棚 許銘傑 陳禹勳

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