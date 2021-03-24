中職／獅隊林子豪待命一軍 最想對決徐若熙、王維中

中華職棒32年球季開打沒多久，就有不少新人表現亮眼，統一獅隊總教練林岳平看了心癢癢，直言各隊新秀表現都「拼迸叫（台語：很厲害）」，他也期待自家新秀跳出來，將去年第一指名林子豪拉上一軍隨隊，準備隨時登錄。

獅隊預計今起作客樂天桃猿隊三連戰，今天賽事因雨勢導致場地不佳，林子豪的登錄要晚上一天，林岳平說：「只要比賽開打，就會登錄。」林子豪也說：「多一天時間準備也不錯。」

林子豪在二軍出賽4場，15打數只敲出3安，不過全都是長打，二壘打、三壘打、全壘打各一支，21日對中信兄弟隊余謙開轟後，賽後就被通知開始隨一軍練球，林子豪表示，是有點嚇一跳，「比預期的要快，但有準備好」。

林岳平表示，拉上林子豪主要是因為姚雨翔下二軍，希望換個隊型，對林子豪不會給予太多壓力，「自然發揮就好，去適應這個環境，發揮學到的東西。」林子豪認為一軍觀眾多，但打起來也比較興奮，自己目標先求首安出爐。

對於將姚雨翔降下二軍，林岳平坦言就是守備考慮，「對他的期待是先發一壘，守備上希望再多努力，沒有到不好，但距離整季穩定守備還要再努力，主要是有些跑壘觀念要加強」。

林子豪在二軍也有關注一軍賽事，兩名味全龍隊投手特別想對決，一位是平鎮高中學長徐若熙，「3.2局11K太厲害了，球很快又衝，在平鎮有打過他的球，現在比以前強很多。」另個想對決的是王維中，「因為他剛從大聯盟回來，很想打看看。」