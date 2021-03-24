中職／ELEVEN無預警停止合作 網路收費與否成難題

23日晚間中職轉播引發大新聞，擁有轉播權的Eleven Sports無預警斷訊，雖然與三家網路媒體合作擁有訊號源，卻臨時斷訊讓球迷跳腳。中職會長蔡其昌也挺身而出反映問題，尚等待ES研議解決辦法。相較其他國家職棒，韓國職棒的網路轉播考慮到市場推廣性，仍採取免費在串流平台播放，轉播品質也不低，令人羨慕；美國職棒官方推出的MLB TV則行之有年，球迷則需自掏腰包。

中職轉播斷訊風波

23日晚間眾多球迷期待收看味全龍怪物新人徐若熙登板，然而，過往與Eleven Sports合作、能免費收看的平台（如Line Today、Twitch與麥卡貝）卻突然斷訊，讓球迷在準備開賽前半小時沒有替代的收看方式（網路），造成網民罵聲連連，認為擁有三隊轉播權的Eleven Sports臨時斷訊手段太突然，事件晚間在網路上也引發網友對「Eleven Sports作法不佳」、「棒球收視需付費」等議題的熱烈討論。

中職會長蔡其昌很快就對Eleven Sports詢問，反映球迷的聲音，而其中一家被斷訊的合作平台也表態會提出訴訟。蔡其昌也提到突然斷訊的手法影響很大，Eleven Sports承諾會儘速研議方案。

在斷訊大新聞後，也掀起球迷對收看中職的方式討論，中職轉播權各隊都不一，能看全賽事的線上付費方式目前僅3種，要嘛選擇中職官方推出的CPBL TV、或是購買不只播中職的Hami Video方案，最後就是本次收走轉播權的ES，目前仍舊維持「觀看不收費」的還有中信兄弟與富邦悍將的網路轉播。本次事件也引發網民延伸討論「棒球轉播收費」的議題。

轉播收費與否？

韓國職棒就是不收費的一大代表，根據《韓國媒體》報導，考量到市場與推廣性，不只能在Naver TV收看韓國職棒轉播，甚至KBO還與近年來竄紅的P2P串流平台Afreeca TV合作，而觀賽享受也不俗，能夠切割螢幕一次收看多場賽事，音軌能直接切換，還有多個畫面轉播。

而美國職棒則是早早就收費的代表，官方推出的MLB TV行之有年，主打賽季通包套餐，由於app與轉播都不差，收穫不少海外訂戶；轉播和App品質仍有改善空間，也是CPBL TV目前難以靠官方承包整個移動裝置收視市場的原因之一。

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