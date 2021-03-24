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日職／6號先發決定戰 張奕投4局失3分飆出151公里

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
歐力士6號先發決定戰，張奕投4局失3分，最快球速151公里。 截圖自影片
歐力士6號先發決定戰，張奕投4局失3分，最快球速151公里。 截圖自影片

日本職棒開幕在即，歐力士隊今天進行「最終測試」，讓張奕與増井浩俊同日先發，從中選出球隊「第6號」先發，張奕在交流賽中投出4局、失3分的成績，増井則對軟銀隊二軍投6局無失分。

張奕今天在與近畿大學的交流賽中出賽，先發4局面對18名打者，被敲5支安打，另有2次三振、3次四壞球，總計投了92球，最快球速來到151公里。

張奕失分集中在第1局，保送加上安打，在1出局後形成一、二壘有人，接下來被打三壘打、安打，丟掉3分都是責失分，隨後回穩。

増井浩俊則在二軍對軟銀隊之戰先發，前兩局都投出三上三下，3局雖然遇到無人出局、一二壘有人危機，但仍守住局面，最終繳出6局被敲3安打、無失分的好投，另有4次三振、沒有保送。

日職將在後天開幕，今天是歐力士隊最後測試時機，3月31日的輪值任務將交給第6號先發投手，張奕帳面上成績雖然沒有増井出色，不過増井剛經歷左大腿傷勢，球團可能仍會考量調整進度，再做出最後決定。

張奕 歐力士

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