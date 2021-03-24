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中職／Eleven中止網路轉播 合作方MOMO也錯愕

中央社 / 台北24日電
與ELEVEN合作製播統一獅主場的MOMOTV，今天也發聲明說跟球迷同感錯愕，期盼短時間內MOMOTV負責的30場賽事在網路平台也看得到。 聯合報系資料照
與ELEVEN合作製播統一獅主場的MOMOTV，今天也發聲明說跟球迷同感錯愕，期盼短時間內MOMOTV負責的30場賽事在網路平台也看得到。 聯合報系資料照

Eleven Sports昨天突然不與3家網路平台合作引爭議，與他們合作製播統一獅主場的MOMOTV今天也發聲明說跟球迷同感錯愕，期盼短時間內MOMOTV負責的30場賽事在網路平台也看得到。

Eleven Sports昨天在中華職棒賽事開始前，突然發聲明不與3家網路平台合作，包含LINE TODAY、麥卡貝及Twitch，引起球迷及平台不滿。Eleven Sports今天再度回應，雖然台灣團隊幾經爭取，總部仍決定今年不與網路平台合作，「跟3家平台皆未簽約，因此也沒有所謂斷訊的問題。」

Eleven Sports今年賽季轉播中職樂天桃猿隊、統一獅隊、味全龍隊主場賽事，不過獅隊主場賽事部分，其中有一半30場是由台灣優視（MOMOTV）製作暨轉播，另外MOMOTV也負責富邦悍將全主場賽事。

MOMOTV今天發聲明表示，今年球季開打之前，是由Eleven Sports主動請纓，代為出面販售統一獅隊其中30場主場賽事的OTT轉播權利，昨日獲悉Eleven Sports因總部調整策略，終止與LINE TODAY、麥卡貝及Twitch等數位平台合作，並即日停止供訊，「MOMOTV與所有關心中職賽事的球迷朋友一樣，同感錯愕，惟恐原屬MOMOTV的30場統一賽事也受影響。」

MOMOTV指出，已於Eleven Sports片面發布聲明後，與各網路平台展開洽談，期盼於最短時間內，確認由MOMOTV所製播的統一主場賽事，除在有線電視頻道（CH75）上播出之外，仍然能於各網路平台上播出。

MOMOTV也期盼與原提供賽事直播服務的新媒體平台盡速達成合作意向，讓無法進場應援的球迷朋友也能透過不同平台觀戰，一同支持國內職棒賽事。

統一獅 中職 樂天桃猿

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