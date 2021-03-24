快訊

台中、苗栗4月6日起「供五停二」 兩張圖看停水細節！

反擊美國！北京發布1.5萬字「美國侵犯人權報告」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／昔日高中巨砲下放二軍 火腿OB：這會害了他

聯合新聞網 / 綜合報導
清宮幸太郎無緣開季名單，讓一位火腿OB選擇站出來為他抱不平。 擷圖自日本火腿隊官方推特。
清宮幸太郎無緣開季名單，讓一位火腿OB選擇站出來為他抱不平。 擷圖自日本火腿隊官方推特。

昨(23)日火腿大物清宮幸太郎遭監督栗山英樹下放至二軍，也是職業生涯4年來，首度不是因傷勢為由而無緣開季名單，也讓一位火腿OB選擇站出來為清宮幸太郎抱不平。

清宮幸太郎春訓出賽13場，但打擊率僅有1成67，另有2分打點，多數人認為將清宮幸太郎下放二軍是正確決定，不過卻有一位匿名的火腿OB，為這位昔日高中巨砲喊聲。

「火腿已經連續2年落入B段班，考慮到他的個性，如此嚴厲的決定可能會造成反效果，他在陷入泥濘且遭受批評時，不是那種無法奮發向上的球員，這或許會讓他在精神方面會萎靡不振。」

身為2017年火腿第一指名的清宮幸太郎，背負著許多球迷的期待，但在職業生涯前2年飽受傷痛之苦，無法繳出亮眼成績，去年終於在一軍待滿整季，但僅繳出1成90打擊率、7支全壘打。

而文末也指出，清宮幸太郎今年完整參與火腿春訓，卻收到下放二軍的通知，也擔心是否會對清宮帶來精神影響。

相關新聞

中職／Eleven中止網路轉播 合作方MOMO也錯愕

Eleven Sports昨天突然不與3家網路平台合作引爭議，與他們合作製播統一獅主場的MOMOTV今天也發聲明說跟球迷...

中職／中止和3家平台合作 ELEVEN：未簽約沒有斷訊問題

ELEVEN體育家族昨天突然宣布中止和LINE TODAY、麥卡貝、Twitch三家平台的合作，未來只透過有線電視、MO...

中職／側投不需飆速 刁鑽球路才是張喜凱生存之道

近年來中職打擊爆發，投手群也有進步，不只洋將的球速令人驚艷外，本土投手不再降速換控球，逐漸開啟飆速時代。然而今年球季的一場賽事中，樂天桃猿投手張喜凱卻不是以球速取勝，而是用罕見的低肩投球姿勢，讓前幾戰

中職／放曾峻岳進6搶1大名單 洪總談本土火球男強調「準」字

中信兄弟鄭凱文在前役對上統一獅，繳出7局0責失的優秀表現拿下勝投，富邦總教練洪一中也稱讚：「鄭凱文控球和變化球都投得準，加上快慢球搭配，136公里看起來也像150公里。」 本季中職出現很多本土火

日職／昔日高中巨砲下放二軍 火腿OB：這會害了他

昨(23)日火腿大物清宮幸太郎遭監督栗山英樹下放至二軍，也是職業生涯4年來，首度不是因傷勢為由而無緣開季名單，也讓一位火腿OB選擇站出來為清宮幸太郎抱不平。 清宮幸太郎春訓出賽13場，但打擊率僅有1

中職／Eleven斷訊引反彈 會長蔡其昌盼保障球迷收看權益

今年負責轉播中華職棒樂天桃猿、統一獅及味全龍隊主場賽事的Eleven Sports，昨再無預警斷訊，引發球迷反彈。中職會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。