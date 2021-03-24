日職／昔日高中巨砲下放二軍 火腿OB：這會害了他

昨(23)日火腿大物清宮幸太郎遭監督栗山英樹下放至二軍，也是職業生涯4年來，首度不是因傷勢為由而無緣開季名單，也讓一位火腿OB選擇站出來為清宮幸太郎抱不平。

清宮幸太郎春訓出賽13場，但打擊率僅有1成67，另有2分打點，多數人認為將清宮幸太郎下放二軍是正確決定，不過卻有一位匿名的火腿OB，為這位昔日高中巨砲喊聲。

「火腿已經連續2年落入B段班，考慮到他的個性，如此嚴厲的決定可能會造成反效果，他在陷入泥濘且遭受批評時，不是那種無法奮發向上的球員，這或許會讓他在精神方面會萎靡不振。」

身為2017年火腿第一指名的清宮幸太郎，背負著許多球迷的期待，但在職業生涯前2年飽受傷痛之苦，無法繳出亮眼成績，去年終於在一軍待滿整季，但僅繳出1成90打擊率、7支全壘打。

而文末也指出，清宮幸太郎今年完整參與火腿春訓，卻收到下放二軍的通知，也擔心是否會對清宮帶來精神影響。