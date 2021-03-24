中職／Eleven斷訊引反彈 會長蔡其昌盼保障球迷收看權益

今年負責轉播中華職棒樂天桃猿、統一獅及味全龍隊主場賽事的Eleven Sports，昨再無預警斷訊，引發球迷反彈。中職會長蔡其昌今表示，昨已向Eleven Sports表達嚴正關切，充分反映球迷的憤怒與不滿，盼保障球迷接下來收看權益。

蔡其昌說，Eleven Sports已承諾會盡速想辦法，回去研議看怎麼對球迷表達歉意，但也希望給他們一點時間；至於商業機制部分，他們也會去處理。

Eleven Sports於2019年6月也曾因與當時部分有線電視系統業者授權費爭議無共識而無預警斷訊。

蔡其昌表示，Eleven Sports與三家網路媒體有商業契約，這三家網路媒體都已經付了款項，可取得Eleven Sports訊號，Eleven Sports臨時斷訊，涉及的商業糾紛問題，今天其中有一家網媒已表示會提出訴訟。

蔡其昌說，身為中職會長沒有辦法干預斷訊所造成的商業糾紛問題，但球迷與消費者權益他要確保，Eleven Sports無預警斷訊，這就好像沒有通知忽然斷水，這對大家來講很難忍受，而且會帶來不方便。

蔡其昌表示，昨天已跟Eleven Sports高層見面表達球迷不滿，認為對球迷權益損害很大，大家準備好等著要看昨天精彩比賽，忽然斷訊，球迷不能夠忍受。