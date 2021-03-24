中職／放曾峻岳進6搶1大名單 洪總談本土火球男強調「準」字

中信兄弟鄭凱文在前役對上統一獅，繳出7局0責失的優秀表現拿下勝投，富邦總教練洪一中也稱讚：「鄭凱文控球和變化球都投得準，加上快慢球搭配，136公里看起來也像150公里。」

本季中職出現很多本土火球男，包括味全初試啼聲便轟動全台的徐若熙、統一古林睿煬，還有富邦曾峻岳，每一位都是年紀輕輕就能飆破150公里。

不過「投得快不如投得準」，據《自由時報》報導，洪一中以前義大犀牛洋投強克作為負面教材，他最快球速有到160公里，但還是待不久，「因為快沒有用嘛」，沒有變化球和控球做搭配，打者等直球打就好了，並再次強調「球不是快難打，是準才難打」。

前義大犀牛洋投強克球速可達160公里，但控球不佳還是很快被中職淘汰。 聯合報系資料照

儘管如此洪總對本土年輕強投的稱讚也沒少，他表示徐若熙變速球投得犀利，再搭配上150公里以上的速球，速差對打者來說不好掌握，誘打性相當高，而對獅隊古林睿煬的評價則是球速很快，「但控球、變化球就差了那麼一點。」

今年竄起的曾峻岳被洪總放進6搶1大名單。 截圖自悍將官方粉絲團

此外提到火球男，除了徐若熙外，洪總也沒忘了今年自家竄起的曾峻岳，透露已把他放入6搶1大名單。本季曾峻岳出賽4場投4.1局，前役對上中信兄弟才首度掉分，防禦率是2.08。