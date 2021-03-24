日職／歐力士隊第6號先發決定戰 張奕登板卡位

歐力士隊要進行「第6號先發」最終測試，由台灣投手張奕與増井浩俊進行角逐，兩人今天分別在熱身賽、交流賽中先發，最定誰是3月31日的先發人選。

歐力士隊前五號先發已定位，山本由伸、宮城大彌、山岡泰輔、田嶋大樹與山崎福也就是主要輪值陣容，但開幕第二周開始就有6連戰，就需要第6號戰力。

張奕與増井浩俊是考量人選，兩人今天也同日出賽，増井浩俊在熱身賽對上軟銀隊，張奕則在與近畿大學的交流賽中出賽，兩人都擔任先發，爭取在3月31日先發對上軟銀隊的位置。

日職開幕戰從3月26日開打，歐力士隊原本計畫照輪值順序，由山崎福也扛起第5戰、3月31日先發，開幕戰投手山本由伸休息五天後在4月1日先發，但如今打算將山崎福也移往4月2日起對樂天金鷲隊3連戰其中一場，空出的位置交給第6號先發。

張奕與増井浩俊上次出賽也是同一天，18日對樂天隊之戰，増井浩俊在左大腿受傷後首次先發，2局無失分，張奕同場接替登板，5局被敲7安，失4分。