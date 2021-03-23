中職／鄭文燦應援被9正妹抬棺 鄭運鵬笑：當市長為這個

中華職棒樂天桃猿隊今舉行桃園主場開幕戰，桃園市長鄭文燦傍晚前往桃園國際棒球場出席開幕活動，到了7局下半，鄭文燦到一壘側看台與啦啦隊一起應援，得分時現場播放抬棺舞音樂，樂天女孩合力將鄭抬起來慶祝，嗨翻現場球迷。民進黨立委鄭運鵬也在臉書開玩笑說：「要當桃園市長的人，大概都是為了這個吧！」

鄭文燦今致詞表示，樂天桃猿經過1年的摸索和經驗累積，實力越來越強，邀請所有10號隊友再次回到球場觀賽應援，為選手加油，他也會做樂天桃猿隊最忠實的球迷，有信心球隊今年成績會比去年更好。