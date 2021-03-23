聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／鄭文燦應援被9正妹抬棺 鄭運鵬笑：當市長為這個

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦傍晚前往桃園國際棒球場出席職棒開幕活動，被樂天女孩合力抬起來慶祝，嗨翻現場球迷。圖／取自鄭運鵬臉書
桃園市長鄭文燦傍晚前往桃園國際棒球場出席職棒開幕活動，被樂天女孩合力抬起來慶祝，嗨翻現場球迷。圖／取自鄭運鵬臉書

中華職棒樂天桃猿隊今舉行桃園主場開幕戰，桃園市長鄭文燦傍晚前往桃園國際棒球場出席開幕活動，到了7局下半，鄭文燦到一壘側看台與啦啦隊一起應援，得分時現場播放抬棺舞音樂，樂天女孩合力將鄭抬起來慶祝，嗨翻現場球迷。民進黨立委鄭運鵬也在臉書開玩笑說：「要當桃園市長的人，大概都是為了這個吧！」

鄭文燦今致詞表示，樂天桃猿經過1年的摸索和經驗累積，實力越來越強，邀請所有10號隊友再次回到球場觀賽應援，為選手加油，他也會做樂天桃猿隊最忠實的球迷，有信心球隊今年成績會比去年更好。

鄭文燦談到，因為疫情影響，2個月前桃園停止所有活動，所幸部桃事件順利落幕，春節後，樂天桃猿於桃園主場對決味全龍的首戰，球團邀請部桃護理師葉佳燕及院長徐永年分別擔任投打，陳俊秀上場蹲捕當捕手，他則擔任主審，共同為開幕賽開球，不僅是向辛苦的醫護人員致意，也代表台灣經過疫情的挑戰與努力後，更加安全幸福。

桃園市長鄭文燦傍晚前往桃園國際棒球場出席職棒開幕活動。圖／桃市新聞處提供
桃園市長鄭文燦傍晚前往桃園國際棒球場出席職棒開幕活動。圖／桃市新聞處提供

樂天桃猿 味全龍 陳俊秀

延伸閱讀

鄭文燦勞軍海巡官兵 祈願失事飛官殉職安息失蹤找到

談海洋永續經營 鄭文燦：最漂亮的照片都是觀新藻礁

鄭文燦視察疫後商圈振興 親民作風卻讓小女孩一臉懵

七十三公忠義廟春祭大典 鄭文燦：客家精神值得保存

相關新聞

中職／鄭文燦應援被9正妹抬棺 鄭運鵬笑：當市長為這個

中華職棒樂天桃猿隊今舉行桃園主場開幕戰，桃園市長鄭文燦傍晚前往桃園國際棒球場出席開幕活動，到了7局下半，鄭文燦到一壘側看...

中職／味全至寶！徐若熙出賽 先維持4局、70球雙重保護

味全龍隊「怪物新人」徐若熙，今天面對樂天桃猿隊，4局投完共用54球，教練團就決定換投，對這位「味全至寶」極度保護，總教練...

中職／教練指示「不要等」 曾陶鎔0好3壞敲滿貫砲

味全龍隊今天以7：4擊敗樂天桃猿隊，拿下第2勝，曾陶鎔第3局敲出滿貫砲讓軍心大振，獲選單場MVP，他當時在0好3壞接獲教...

中職／徐若熙4局好投 葉君璋評價「不輸前一場」

味全龍隊「怪物新人」徐若熙的「三振秀」第2集，今天面對樂天桃猿隊先發投4局、失1分，送出5次三振，曾陶鎔第3局敲出滿貫砲...

圖輯／中職味全投手車輪戰勝樂天 奪本季第二勝

味全龍在先發投手徐若熙下場後採用投手車輪戰，雖然在第七局一度被樂天桃猿追到3分差，但8、9兩局廖任磊與田澤純一先後上場，...

中職／陳子豪兩分砲收拾悍將 兄弟達成隊史第1600勝

中信兄弟隊今天在高雄澄清湖球場擔任主隊，對決富邦悍將隊，雙方一路互咬，兄弟8局下靠陳子豪兩分砲轟下江山，終場3：2獲勝，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。