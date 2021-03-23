中職／徐若熙2戰飆16K表現亮眼 下戰預計28日先發

中央社 / 桃園23日電

中職味全龍隊超級新秀投手徐若熙，今天第2度先發出賽投4局飆出5次三振、失掉1分責失分，開季2戰先發飆16K，總教練葉君璋稱讚徐若熙表現不比上一場差，預計28日再度先發。

味全龍隊新秀投手徐若熙17日中職生涯初登板，對中信兄弟先發投3.2局飆出11次三振、無失分，所有出局數都是三振抓下，初登板表現令人驚豔，也寫下多項紀錄，新人初登板首局連飆3次三振是史上第8人、本土第4人，土投初登板投10K以上，是繼涂鴻欽之後、史上第2人。

徐若熙今天在桃園棒球場對樂天桃猿隊先發，面對首名打者陽耀勳，讓打者敲出左外野方向飛球出局，接著連飆2次三振，2局面對首名打者林泓育被敲出二壘打，今天總計用54球投4局，被敲出3支安打，投出5次三振、失掉1分責失分，最快球速152公里、無關勝敗；開季前2戰飆出16次三振，無緣改寫職棒元年涂鴻欽寫下本土投手開季前2戰17K聯盟紀錄。

味全龍隊總教練葉君璋表示，今天設定目標是投4局或70球，今天4局投完用球數雖然還沒有到，但沒有想過讓他繼續投、挑戰勝投，還是照著教練團的規劃走。

至於今天表現，葉君璋表示不會比上一場先發差，雖然第一局用球數偏多，但後面可以把用球數壓下來是表現最好的地方；葉君璋表示，徐若熙下一場先發暫定為28日，設定目標也是4局或70球，多投幾場之後可能會增加局數或用球數，但幅度不會太多。

徐若熙自評今天表現和上一場差不多，照著捕手的引導投，對於挑戰勝投和三振等紀錄都沒有多想，也提到今天用球數有比較少是最滿意的地方，拉長局數是現階段想要追求的目標，下次先發出賽如果有辦法希望可以在設定用球數內投到5局。

球隊開季目前為止2場勝利都是徐若熙先發時拿下，雖然沒有拿下勝投，但徐若熙沒有放在心上，對於球迷和媒體的關注，徐若熙也表示不會感受到壓力，照著自己的步調調整。

徐若熙 葉君璋 味全龍

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