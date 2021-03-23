中職／曾陶鎔睽違3年一軍開轟 滿貫砲幫助味全搶勝

中央社 / 桃園23日電

中職味全龍隊今天與樂天桃猿隊交手，超級新秀投手徐若熙先發4局飆5K、失掉1分，曾陶鎔3局敲出滿貫砲帶起球隊士氣，味全終場以7比4擊敗桃猿隊，拿下本季第2勝。

味全龍隊今天作客桃園棒球場與樂天桃猿隊交手，味全龍隊派出近期話題十足的新秀投手徐若熙先發，徐若熙17日中職生涯初登板，投3.2局飆出11次三振，所有出局數都是三振抓到，今天總計用54球投4局，飆出5次三振、失掉1分責失分、無關勝敗，仍然展現壓制力。

味全龍隊今天2局有攻勢，靠著曾陶鎔、郭天信接連安打、雙盜壘跑回第一分，桃猿隊2下靠著林泓育二壘打、郭嚴文安打、滾地球跑回追平分。

味全龍隊3局再起攻勢，曾陶鎔敲出滿貫砲、一棒帶起球隊士氣，幫助球隊取得5比1領先，4局味全龍隊再靠著接連安打、失誤，單局再添2分保險分。

桃猿隊打線攻勢串聯不佳，直到7局靠著單局4支安打追回3分，攻勢沒有延續、吞下敗仗；今天為樂天桃猿隊主場開幕戰，桃園市長鄭文燦也特別現身替球隊加油，不僅跟著球隊啦啦隊跳應援曲，7局進攻時還被啦啦隊抬起慶祝、炒熱氣氛。

曾陶鎔過去就有不錯的長打實力，2019年季後擴編選秀會被味全龍隊選中，去年整季二軍出賽，味全龍隊今年重返一軍，曾陶鎔今天單場3打數敲出2支安打，貢獻4分打點，轉隊後首轟出爐，也是個人生涯第3發滿貫全壘打。

曾陶鎔上一次在一軍開轟已經是2018年4月14日，相隔1000多天再度開轟，他表示當時3壞球、教練指示不用等，打出去的時候蠻扎實的，但今年球比較不會飛，怕不會過牆還是先跑了一下，確定是全壘打很開心，可以幫助球隊搶勝。

曾陶鎔幫助球隊拿勝、獲選單場最有價值球員（MVP），他也表示，去年整年在二軍磨練，對自己來說也是跟著學弟們一起重新成長，打擊動作上面有些微調，打擊教練張泰山也有給一些觀念，整年的磨練很有幫助。

味全龍 曾陶鎔 樂天桃猿

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