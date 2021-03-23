中職／味全至寶！徐若熙出賽 先維持4局、70球雙重保護
味全龍隊「怪物新人」徐若熙，今天面對樂天桃猿隊，4局投完共用54球，教練團就決定換投，對這位「味全至寶」極度保護，總教練葉君璋透露，他在接下來幾場出賽都還會有一樣的球數限制，下一場「若熙秀」將在周日上演，在天母球場對上富邦悍將隊。
徐若熙的處女秀投3.2局、無失分，連續11個出局數都是三振，今天尋求跨場推進紀錄，但第1個打席就被陽耀勳中斷紀錄，雖然解決他，但「死法」是外野飛球遭到接殺，成為徐若熙第一個不靠三振取得的出局數。
徐若熙在第2局被林泓育、郭嚴文連敲安打丟掉1分，但整體表現依舊宰制力十足，5K苦主分別是林立、廖健富（2K）、陳晨威、陽耀勳。
徐若熙投完4局、共用54球，教練團對他相當保護，決定在此時換投，葉君璋賽後解釋，目標就是4局、70球以內，哪個先到就換下，今天就是照計畫在走。
葉總賽後也公布徐若熙的下一戰，將在周日於天母出賽，儘管只休4天，「我是認為，在我們的控制之內，大概都可以投1休4，我認為這是一個安全的數字，下一場也會有球數限制，應該會有一段時間，可能過幾個禮拜後再往上加。」
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