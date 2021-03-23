中職／教練指示「不要等」 曾陶鎔0好3壞敲滿貫砲

味全龍隊今天以7：4擊敗樂天桃猿隊，拿下第2勝，曾陶鎔第3局敲出滿貫砲讓軍心大振，獲選單場MVP，他當時在0好3壞接獲教練團指示「不要等」，大膽攻擊迎來相隔1074天的一軍全壘打。

龍隊此役攻勢在第2局由曾陶鎔敲安並跑回分數先馳得點，第3局他在滿壘時再度建功，敲出滿貫砲幫助龍隊擴大領先。

曾陶鎔前一次在一軍開轟為2018年4月14日，身披兄弟球衣，面對洋投伍鐸代打敲出三分砲，如今改披龍袍，相隔1074天再於一軍敲出全壘打。

他因擴編選秀轉戰龍隊，去年在二軍待了整季，「我覺得去年一整年在二軍，對我們都很有幫助，我和學弟們重新再成長一次。」久違在一軍開轟，他說沒想太多，「當下可以為球隊拿到分數，最後還可以贏球，感覺很愉快。」

曾陶鎔在球數0好3壞時開轟，他透露，教練團的指示就是「不要等」、「直接打」，「去年泰山教練（張泰山）就常常跟我說，3壞球後那一顆球不要放過，因為那顆可能是最好打的，很幸運地把握住那次機會。」

咬住球心瞬間，他就知道打得很扎實，但心裡還是有點不確定，「因為球不會飛，所以我先跑一下，確定過了就很開心，滿貫砲欸！」