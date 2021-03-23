中職／徐若熙4局好投 葉君璋評價「不輸前一場」

味全龍隊「怪物新人」徐若熙的「三振秀」第2集，今天面對樂天桃猿隊先發投4局、失1分，送出5次三振，曾陶鎔第3局敲出滿貫砲相挺，龍隊終場以7：4擊敗猿隊，收下第2勝，總教練葉君璋賽後評價：「徐若熙今天的表現不會比上一場差。」

徐若熙今天遭遇猿隊，陽耀勳擔任猿隊開路先鋒，一開賽擊出左外野飛球出局，成為徐若熙在中職一軍場上第一個不靠三振取得的出局數。

徐若熙開季連11個出局數都是三振，在第1個打席就畫下句點，他在第2局被林泓育、郭嚴文連敲安打、丟掉1分，但全場表現依舊穩健，投4局只被敲出3安打、失1分，送出5K，只用54球退場。

葉君璋解釋，賽前設定就是4局、70球以內，哪個先到就換下，接下來幾場也會循此模式；他認為徐若熙此役表現不輸前一場，「今天投球數控制很好，第一局用球數比較多，後面有辦法壓低下來。」

徐若熙無緣挑戰首勝不遺憾，他表示，「投手教練怎麼安排就怎麼走，不會去想勝投。」他的下一場出賽將是周日，在天母主場迎戰富邦悍將隊。

此役面對猿隊打線，徐若熙坦言，來球場的路上，覺得這場可能比較難投，「後來覺得就算了，就一場比賽、放膽去丟。」龍隊至今的兩勝，都在他先發時拿下，他謙稱只是幸運、巧合。

龍隊在第2局由曾陶鎔敲安並跑回分數先馳得點，第3局曾陶鎔在滿壘時再度建功，一棒敲出滿貫砲，幫助龍隊取得5：1領先。

猿隊在第7局掀起攻勢，林承飛的安打、帶1分打點，梁家榮代打建功，打出二壘打送回2分，也將洋投伍鐸打退場，羅華韋接手踩住煞車，未讓龍隊的領先局面翻盤。