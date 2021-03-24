中職／側投不需飆速 刁鑽球路才是張喜凱生存之道

近年來中職打擊爆發，投手群也有進步，不只洋將的球速令人驚艷外，本土投手不再降速換控球，逐漸開啟飆速時代。然而今年球季的一場賽事中，樂天桃猿投手張喜凱卻不是以球速取勝，而是用罕見的低肩投球姿勢，讓前幾戰打擊爆發的悍將打線一籌莫展，著實令球迷大吃一驚。

現代棒球大部分投手多採用上肩或斜肩投球，就是在肩上或四分之三的出手點。主要是以這樣的姿勢投球，肩部的出力較少、負擔較低，可達到省力的效果，又不容易受傷，最為自然且符合人體工學。其中，斜肩的四分之三出手點，可以讓身體維持最輕鬆狀態，提升控球能力，而且球路能兼具水平及垂直位移，成為一般業餘時期教練會希望球員使用的姿勢，王建民、郭泓志等球星都是採這種投法。

張喜凱採用的低肩投球是一種下勾投法，屬於廣義側投的其中一種，比一般側肩更低的出手點。無論是低肩或側肩，側投面臨的問題在於投球姿勢容易對身體產生負擔，尤其腰部、肩部或膝部受傷機會高，加上控球難度高，又不容易飆速，因此除非個人習慣或是刻意想去練，教練團基於保護原則，不會讓投手去練這種姿勢。台灣目前仍不乏側肩的投手，包含吳昇峰、李振昌、鄭凱文、黃子鵬、林羿豪及林晨樺等。但實際下勾型的投手，則是寥寥可數，中職歷史僅有陽介仁、陳憲章、廖于誠、吳俊億等，國外則包含非常出名的渡辺俊介、牧田和久等球星。

在側投型的投手中，每個人所習慣的姿勢又有所不同，其中下勾投手的腰部、肩部或膝部都是容易受傷的部位。 歐新社資料照片

側投型的投手其優勢在於他們投出的球會有更大變化的橫向位移，令打者不容易捉摸。尤其是滑球，橫向位移的幅度會比上肩或斜肩投手更大，會讓打者以為是內角壞球卻被判好球，以為是紅中卻是外角壞球。更厲害的還可以讓球進壘時有上飄的視覺效果，球路相對刁鑽難以掌控，有人將這種變化稱為「子彈球(Gyroball)」。又或是利用伸卡球，球投出過程中有上飄的錯覺，事實上卻是下墬，都讓打者不容易打好。

另外側投在投手數量比例上偏少，因此對於打者而言，通常不會特別練打這樣的球路，因此比較難以適應。像是2006年歸國的陳金鋒，首年就曾因打不到曾翊誠、鄭博壬等側投，而成為討論的焦點，直到隔年才有明顯突破。另外如2017年亞冠賽，中華隊面對南韓林起映吃足苦頭；2019年12強賽，中華隊在吳昇峰主投時差點贏了美國隊。

不過側投仍有不少問題，除了對於身體負荷大，容易受傷外，他們的球速及控球常受到考驗。他們比較難發展縱向位移的球路，只能依賴橫向性的球路，但是要掌控的好並不容易，側投投手常為了調整控球需要犧牲些速度，僅有少數可以投到140km以上。相較於速球派投手對戰時的硬碰硬，他們球路屬於陰柔型，短時間內讓打者無法適應怪異球路，產生打不好的效果。

中華職棒早期的側投幾乎都能成為王牌，像是兄弟象隊的陳憲章，球速不快但頗能壓制對手，是當年著名的屠龍手。 聯合報系資料照片

台灣職棒的低肩或側肩的側投，基本上都不是靠球速取勝，而是靠控球及球路與打者周旋。張喜凱目前球速約130km左右，雖然球速不快，但是球路夠刁鑽，專攻打者難揮擊的角度，已經達到不錯的效果。尤其他又是物以稀為貴的下勾型投手，歷史上只要掌控的好，都能成為王牌，樂天可得更加珍惜及好好栽培。