中職／陳子豪兩分砲收拾悍將 兄弟達成隊史第1600勝

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
中信兄弟二局上陳子豪。 報系資料照
中信兄弟二局上陳子豪。 報系資料照

中信兄弟隊今天在高雄澄清湖球場擔任主隊，對決富邦悍將隊，雙方一路互咬，兄弟8局下靠陳子豪兩分砲轟下江山，終場3：2獲勝，最近4連勝，上半季排名躍居榜首，悍將退居第二，這也是兄弟隊史第1600勝紀錄。

兩隊洋投加百利、邦威前4局上演投手戰，都未讓對手得分，5局上悍將展開攻勢，辛元旭先揮出二壘打，接下來兩棒雖遭加百利解決，但王正棠轟出右外野方向兩分砲，打破平手局面。

王正棠本季首轟出爐，也是生涯第200支安打。

加百利先發5.1局，被揮出6支安打，送出兩次三振，失兩分無關勝敗，第三任投手蔡齊哲投1局無失分，拿到本季第3勝，也是開季3連勝、對戰悍將跨季5連勝。

邦威先發4局被安打3、保送2，投出5次三振，陳韋霖5局下也讓兄弟掛零，曾峻岳6局下接手，被許基宏、詹子賢、周思齊揮出安打失1分，悍將仍以2：1領先。

曾峻岳中繼兩局失1分，悍將8局下換上第四任投手林柏佑，被許基宏揮出安打，再被陳子豪轟出右外野兩分砲（本季首轟），兄弟逆轉戰局，戰績5勝2敗躍居龍頭，悍將4勝2敗。

曾峻岳 許基宏

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