中職／陳子豪兩分砲收拾悍將 兄弟達成隊史第1600勝
中信兄弟隊今天在高雄澄清湖球場擔任主隊，對決富邦悍將隊，雙方一路互咬，兄弟8局下靠陳子豪兩分砲轟下江山，終場3：2獲勝，最近4連勝，上半季排名躍居榜首，悍將退居第二，這也是兄弟隊史第1600勝紀錄。
兩隊洋投加百利、邦威前4局上演投手戰，都未讓對手得分，5局上悍將展開攻勢，辛元旭先揮出二壘打，接下來兩棒雖遭加百利解決，但王正棠轟出右外野方向兩分砲，打破平手局面。
王正棠本季首轟出爐，也是生涯第200支安打。
加百利先發5.1局，被揮出6支安打，送出兩次三振，失兩分無關勝敗，第三任投手蔡齊哲投1局無失分，拿到本季第3勝，也是開季3連勝、對戰悍將跨季5連勝。
邦威先發4局被安打3、保送2，投出5次三振，陳韋霖5局下也讓兄弟掛零，曾峻岳6局下接手，被許基宏、詹子賢、周思齊揮出安打失1分，悍將仍以2：1領先。
曾峻岳中繼兩局失1分，悍將8局下換上第四任投手林柏佑，被許基宏揮出安打，再被陳子豪轟出右外野兩分砲（本季首轟），兄弟逆轉戰局，戰績5勝2敗躍居龍頭，悍將4勝2敗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言