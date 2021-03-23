中職／還是狂！徐若熙4局飆5K 無緣改寫聯盟大紀錄

味全龍隊「怪物新人」徐若熙，今天先發登板面對樂天桃猿隊，第1打席就因陽耀勳敲出外野飛球出局，中斷開季連續11個出局數都是奪三振的超狂聯盟紀錄，但他的表現依舊宰制力十足，先發投4局、失1分，被敲3安打，送出5次三振，教練團對他極度保護，只用54球退場，無緣改寫生涯前兩戰最多三振的聯盟紀錄。

徐若熙的中職一軍「開箱秀」先發投3.2局，11個出局數都是三振，為中職史上第一人，寫下驚天動地的初登板，外界對於他的第2戰緊盯目光，今天前進桃園球場，設定球數70球內。

徐若熙曾在天母球場自辦熱身賽碰上猿隊，投2.2局、失4分，總教練葉君璋賽前就指出，「樂天上一場對他打得不錯，所以他今天會有小小的挑戰，他心裡應該知道不會太簡單解決這隊。」葉總不怕「暴力猿打線」可能帶來震撼教育，「當投手，怎麼可能不被打。」

陽耀勳擔任猿隊開路先鋒，面對徐若熙敲出左外野飛球遭到接殺，先中斷徐若熙開季連11出局數都是奪三振的紀錄，這項聯盟史上第一的紀錄確定停留在「11」。

徐若熙隨即面對林立、廖健富連飆2K，他在第2局遇到麻煩，林泓育先敲二壘打，郭嚴文補上安打，面臨一、三壘有人局面，林承飛擊出二壘方向滾地球形成雙殺，猿隊跑回1分，邱丹再敲游擊方向滾地球出局。

徐若熙第3局飆出2K，第4局再追加1K，第5局改由王玉譜接替投球，徐若熙以4局、失1分退場，儘管球隊以7：1領先，但無法取得勝投資格。

三商虎隊涂鴻欽的中職初登板，在1990年3月17日對味全龍隊完投9局、送出14K，而他在第2場出賽中繼2局、送出3K，生涯前兩戰累積17K，高懸30年的土投紀錄，徐若熙兩戰投出16K無緣改寫。