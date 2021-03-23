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中職／Eleven Sports臨時中止網路轉播 麥卡貝恐喊告

中央社 / 桃園23日電
ELEVEN SPORTS體育臨時中止網路轉播中職。 擷圖自ELEVEN SPORTS臉書
ELEVEN SPORTS體育臨時中止網路轉播中職。 擷圖自ELEVEN SPORTS臉書

Eleven體育家族今天賽前突由總部發出聲明表示，在經過審慎評估後，中職轉播今年將不繼續與LINE TODAY、麥卡貝及Twitch合作。麥卡貝則表示，不排除循法律途徑維護權益及求償。

Eleven Sports今年賽季轉播中職樂天桃猿隊、統一獅、味全龍隊主場賽事，與影音平台LINE TODAY、麥卡貝及Twitch均有合作關係，不料今天比賽前突然在臉書發布聲明表示，「今年ELEVEN總部著力於自營新媒體的發展及策略，在經過審慎評估後，很遺憾我們今年未能繼續和LINE TODAY、麥卡貝及Twitch合作。」

Eleven Sports在聲明中提到，未來將繼續透過有線電視73、74台、MOD第211及214台提供電視收視服務，官網及APP服務維持不變，其他可收看之管道包括中華電信HAMI平台等，並呼籲切勿以身試法，透過非法管道收看轉播。

對於Eleven Sports突然宣布停止提供中職相關賽事轉播訊號，麥卡貝也在臉書發出聲明表示，與ElevenSports轉播合作經協商達成合議，自今年3月14日起，依雙方協議內容進行相關賽事轉播，但Eleven Sports今天片面通知將停止提供中職相關賽事轉播訊號，嚴重影響收視觀眾權益。

麥卡貝聲明表示，為維護網路電視收視觀眾權益，「本公司要求Eleven Sports確實履約，儘速提供轉播訊號，並敬告Eleven Sports重視社會公益性，勿挾持轉播訊號優勢，片面壟斷賽事轉播，影響群眾利益」。

麥卡貝聲明中也提到，若Eleven Sports未正視收視觀眾及麥卡貝公司權益，將循法律途徑維護權益及求償。

至於LINE TODAY在公告中僅提到，因應合作夥伴Eleven體育家族於3月23日總部緊急通知轉換經營策略，旗下3支中華職棒球隊（樂天桃猿、統一獅、味全龍）之賽事轉播權，即日起終止授權於LINE TODAY播出，至於中信兄弟和富邦悍將的賽事直播，維持原規劃。

Eleven Sports相關人員就此表示，今天很臨時接到總公司的聲明通知，針對麥卡貝的聲明，總公司若有後續回應，會再發布新聞稿。

中職 樂天桃猿 統一獅

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