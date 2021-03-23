中職／董子浩熬過疾病治療一軍首先發 保持平常心

樂天桃猿隊野手董子浩中職熬7年，2018年還被檢查出肺結核，治療過程每天至少吞15顆藥，董子浩直言過程難熬，時常全身抽筋，有機會再回場上保持平常心。

中職樂天桃猿隊野手董子浩2014年季中選秀被Lamigo桃猿隊（樂天桃猿隊前身）選進，但一直沒有一軍出賽機會，直到2017年首度有一軍出賽紀錄，總計2場出賽、2打數沒有敲出安打，吞下1次三振，目前生涯一軍首安還沒出爐。

董子浩2018年季初被檢測罹患肺結核，他表示，當時聽到檢查結果有嚇一跳，但醫院說是非開放性肺結核，所以還可以跟著球隊練球，有可能是家族隔代遺傳。

談起治療過程，董子浩坦言滿累的，一天至少要吞15顆藥，吃了大概1個月過後，體力下滑很多，每天早上起床刷牙洗臉時，照鏡子看到眼白都是黃的，吃藥治療的過程運動會很喘，也會有全身抽筋的副作用，這樣的治療過程延續半年左右。

熬過治療肺結核過程，董子浩去年二軍球季打出不錯表現，總計74場出賽，220打數敲出70支安打，包括6發全壘打，打擊率3成18；桃猿季初打完2戰就傷了2名主砲陳俊秀、朱育賢，董子浩今天生涯首度一軍先發出賽，打第8棒、守一壘。

桃猿隊總教練曾豪駒表示，董子浩去年二軍表現不錯，秋訓、春訓銜接都滿好的，無論態度、表現都有進步，季初球隊傷了兩名一壘手，剛好也藉機會看年輕球員能不能補上來、頂住壓力。

董子浩終於又回一軍，他表示，這段期間每天做好該做的事情，二軍出賽也會遇到狀況不好的時候，把訓練的量提高，教練團也會幫忙修正，打擊方面慢慢有進步；今天先發出賽，董子浩表示，保持平常心，太過興奮可能會自亂陣腳。