中職／葉總的養成計畫改寫 林辰勳上一軍讓自己準備好

味全龍隊19歲捕手林辰勳今天升上一軍，因劉時豪的傷情，總教練葉君璋為他擬定的養成計畫只能改寫，林辰勳沉穩說：「我就是把自己準備好，讓他覺得隨時可以叫我上來。」

林辰勳為龍隊在去年季中選秀的第3指名，葉君璋先前給林辰勳的上一軍時程，設定在2022或2023年，希望他在二軍沒有成績壓力下穩定成長，也因此2月初提交的開季註冊名單，並未放進林辰勳，如今卻因劉時豪的傷情，決定註冊、並在今天將他升上一軍。

林辰勳回想接到上一軍通知時，一開始因為手機開飛航模式，未注意到來電，直到被管理通知接電話，趕緊收行李和一軍會合。

林辰勳在二軍出賽3場，打擊率3成57，18日面對中信兄弟隊陳琥敲出全壘打，打擊狀況不差。

林辰勳透露，進職棒後，葉君璋有協助調整抬腳，但感覺一軍、二軍投手強度還是有落差，對於自己在一軍場上蹲捕的期待，他說：「希望能多上場，盡量了解打者習性、配球習慣，再去做調整。」