快訊

雨傘拿出來！鋒面通過明全台有雨 這天過後氣溫回升

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／王維中赴醫院檢查傷勢 目標仍是4月5日對兄弟

聯合報 / 記者陳宛晶／桃園即時報導
味全龍投手王維中還是朝4月5日先發的方向前進。 聯合報系資料照
味全龍投手王維中還是朝4月5日先發的方向前進。 聯合報系資料照

味全龍隊狀元郎王維中左手腕掛傷，今天前往醫院再次檢查，總教練葉君璋透露，他的傷勢已經沒有大問題，可以正常練投，但希望更安心一點，因此安排檢查，目前還是朝4月5日先發的方向前進。

王維中扛起龍隊賽季首戰，3月14日對上統一獅隊，先發4.2局、失3分退場，比預計球數多投了10幾球，隔天就傳出因左手腕傷勢下二軍，隨後也確定趕不及3月26日天母開幕戰歸隊。

王維中今天並未隨隊來到桃園，葉總表示，王維中現在已經可以正常練習、正常投球，但確實還不是100％，為了讓球團、球員更安心一點，「今天安排他再去檢查，再確定一下。」

王維中能否在4月5日對中信兄弟隊一戰歸隊先發？葉總表示，復健狀態本來就會有起起伏伏，還需要再觀察，「但目前是朝這個目標。」

王維中 統一獅 中信兄弟

延伸閱讀

中職／王維中投到手腕瘀青 王建民也沒見過

中職／王維中秀瘀青照回應酸民：看你們在罵沒在讓的

中職／王維中降二軍 最快歸隊日在326天母開幕戰

中職／驚覺成全隊最老 高國輝嘆：「帥」已經不適合我了

相關新聞

中職／龍隊攻擊能力被4隊海放 葉總認為「預期內」

味全龍隊打完賽季前5場，戰績以1勝4敗居墊底，只在上周徐若熙先發的一戰以4：0收下勝利，攻擊能力相比其他4隊弱一截，但總...

中職／陽耀勳扛首棒碰徐若熙 「怕我成第12人？」

味全龍隊「怪物新人」徐若熙，今天在桃園球場演出第2場出賽，遭遇樂天桃猿隊，初登板投3.2局、11個出局數都是三振，今天猿...

中職／王維中赴醫院檢查傷勢 目標仍是4月5日對兄弟

味全龍隊狀元郎王維中左手腕掛傷，今天前往醫院再次檢查，總教練葉君璋透露，他的傷勢已經沒有大問題，可以正常練投，但希望更安...

中職／林辰勳超進度上一軍 葉總：遇到狀況也沒辦法

味全龍隊主戰捕手劉時豪擋球造成左手骨裂，預計要到8月才能歸隊，因應捕手戰力告急，牛塏曄、林辰勳都升上一軍，林辰勳也因此超...

日職／王柏融爭取開季名單利多 清宮幸太郎遭下放二軍

為火腿開季一軍名單做最後一搏的台灣好手王柏融，在熱身賽尾聲終於敲下春訓首分打點，看似手感逐漸回溫，而今(23)日再傳來大利多，火腿極力培養的新生代重砲清宮幸太郎，確定將從二軍開始新賽季，對王柏融是好消

日職／台灣球員近況淒慘 開季一軍應只有宋家豪

日職將在本週五(26日)準時開幕，各球團的開幕名單也會在這幾天正式決定，今年台灣的旅日球員共有7人，其中1人為育成球員，剩餘的6人到底能否名列開幕一軍，依目前的表現來看，恐怕有多達5人將從二軍出發。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。