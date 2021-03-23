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中職／王維中赴醫院檢查傷勢 目標仍是4月5日對兄弟
味全龍隊狀元郎王維中左手腕掛傷，今天前往醫院再次檢查，總教練葉君璋透露，他的傷勢已經沒有大問題，可以正常練投，但希望更安心一點，因此安排檢查，目前還是朝4月5日先發的方向前進。
王維中扛起龍隊賽季首戰，3月14日對上統一獅隊，先發4.2局、失3分退場，比預計球數多投了10幾球，隔天就傳出因左手腕傷勢下二軍，隨後也確定趕不及3月26日天母開幕戰歸隊。
王維中今天並未隨隊來到桃園，葉總表示，王維中現在已經可以正常練習、正常投球，但確實還不是100％，為了讓球團、球員更安心一點，「今天安排他再去檢查，再確定一下。」
王維中能否在4月5日對中信兄弟隊一戰歸隊先發？葉總表示，復健狀態本來就會有起起伏伏，還需要再觀察，「但目前是朝這個目標。」
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