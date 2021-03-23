快訊

雨傘拿出來！鋒面通過明全台有雨 這天過後氣溫回升

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／陽耀勳扛首棒碰徐若熙 「怕我成第12人？」

聯合報 / 記者陳宛晶／桃園即時報導
猿隊此戰碰徐若熙，由「亂打流」的陽耀勳扛開路先鋒。 聯合報系資料照
猿隊此戰碰徐若熙，由「亂打流」的陽耀勳扛開路先鋒。 聯合報系資料照

味全龍隊「怪物新人」徐若熙，今天在桃園球場演出第2場出賽，遭遇樂天桃猿隊，初登板投3.2局、11個出局數都是三振，今天猿隊由「亂打流」的陽耀勳扛開路先鋒，賽前看到媒體上前採訪，笑問：「你們是怕我成為第12個嗎？」

徐若熙在17日對中信兄弟隊，先發投3.2局、無失分，11個出局數全部都是三振，為中職史上第一人。

一戰爆紅後，徐若熙的第2場出賽備受關注，強碰本季的「全猿主場」開幕戰，猿隊先發打序排出，仍由陽耀勳擔任第一棒。

陽耀勳坦言先前沒看徐若熙的出賽影片，賽前情蒐影片可能會小看一下，「都知道他很厲害了 去看會有心理壓力。」

至於對戰策略，他很直白說：「他的直球就比較好，我不可能還等他的變化球吧！如果他前面兩顆就直球，我不就等著成為他的紀錄之一。」

陽耀勳表示，能打到球就好了，自己不會多想，「他的紀錄可以延續當然是好的，但不希望是我幫他延續。」

陽耀勳 徐若熙 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／徐若熙首戰猿隊 謝長亨擔任球評解悉球路

中職／無緣挑戰單場14K壯舉 徐若熙仍有一紀錄待突破

中職／徐若熙踢館 猿有屠龍計

中職／猿隊唯一平日主場起跑 對決徐若熙已賣6千張票

相關新聞

中職／龍隊攻擊能力被4隊海放 葉總認為「預期內」

味全龍隊打完賽季前5場，戰績以1勝4敗居墊底，只在上周徐若熙先發的一戰以4：0收下勝利，攻擊能力相比其他4隊弱一截，但總...

中職／陽耀勳扛首棒碰徐若熙 「怕我成第12人？」

味全龍隊「怪物新人」徐若熙，今天在桃園球場演出第2場出賽，遭遇樂天桃猿隊，初登板投3.2局、11個出局數都是三振，今天猿...

中職／王維中赴醫院檢查傷勢 目標仍是4月5日對兄弟

味全龍隊狀元郎王維中左手腕掛傷，今天前往醫院再次檢查，總教練葉君璋透露，他的傷勢已經沒有大問題，可以正常練投，但希望更安...

中職／林辰勳超進度上一軍 葉總：遇到狀況也沒辦法

味全龍隊主戰捕手劉時豪擋球造成左手骨裂，預計要到8月才能歸隊，因應捕手戰力告急，牛塏曄、林辰勳都升上一軍，林辰勳也因此超...

日職／王柏融爭取開季名單利多 清宮幸太郎遭下放二軍

為火腿開季一軍名單做最後一搏的台灣好手王柏融，在熱身賽尾聲終於敲下春訓首分打點，看似手感逐漸回溫，而今(23)日再傳來大利多，火腿極力培養的新生代重砲清宮幸太郎，確定將從二軍開始新賽季，對王柏融是好消

日職／台灣球員近況淒慘 開季一軍應只有宋家豪

日職將在本週五(26日)準時開幕，各球團的開幕名單也會在這幾天正式決定，今年台灣的旅日球員共有7人，其中1人為育成球員，剩餘的6人到底能否名列開幕一軍，依目前的表現來看，恐怕有多達5人將從二軍出發。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。