中職／陽耀勳扛首棒碰徐若熙 「怕我成第12人？」

味全龍隊「怪物新人」徐若熙，今天在桃園球場演出第2場出賽，遭遇樂天桃猿隊，初登板投3.2局、11個出局數都是三振，今天猿隊由「亂打流」的陽耀勳扛開路先鋒，賽前看到媒體上前採訪，笑問：「你們是怕我成為第12個嗎？」

徐若熙在17日對中信兄弟隊，先發投3.2局、無失分，11個出局數全部都是三振，為中職史上第一人。

一戰爆紅後，徐若熙的第2場出賽備受關注，強碰本季的「全猿主場」開幕戰，猿隊先發打序排出，仍由陽耀勳擔任第一棒。

陽耀勳坦言先前沒看徐若熙的出賽影片，賽前情蒐影片可能會小看一下，「都知道他很厲害了 去看會有心理壓力。」

至於對戰策略，他很直白說：「他的直球就比較好，我不可能還等他的變化球吧！如果他前面兩顆就直球，我不就等著成為他的紀錄之一。」

陽耀勳表示，能打到球就好了，自己不會多想，「他的紀錄可以延續當然是好的，但不希望是我幫他延續。」