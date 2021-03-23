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日職／王柏融爭取開季名單利多 清宮幸太郎遭下放二軍

聯合新聞網 / 綜合報導
王柏融熱身賽尾聲進帳春訓首分打點，狀況逐漸回溫。 截圖自火腿官方推特
王柏融熱身賽尾聲進帳春訓首分打點，狀況逐漸回溫。 截圖自火腿官方推特

為火腿開季一軍名單做最後一搏的台灣好手王柏融，在熱身賽尾聲終於敲下春訓首分打點，看似手感逐漸回溫，而今(23)日再傳來大利多，火腿極力培養的新生代重砲清宮幸太郎，確定將從二軍開始新賽季，對王柏融是好消息。

根據日媒《體育報知》報導，在今日球隊訓練後，火腿監督栗山英樹透露開季將啟用5人外野輪值，卻沒有提到王柏融，而話鋒一轉談到球隊寄予厚望的年輕好手清宮幸太郎，栗山英樹則表示這位高中通算111支全壘打的大物，開季將確定待在二軍磨練。

關於清宮下放原因，栗山英樹搖頭表示：「依我看他的腦中還是會有混亂的狀況，要先找到能讓自己穩定下來的方法，如果他不是先發成員，他也沒有坐板凳的必要，現在應該去二軍好好準備。」

清宮幸太郎春訓出賽13場，24個打數中僅出現4支安打，打擊率1成67，另有2分打點進帳。雖然清宮專職一壘手，但守備上仍不是非常穩定，預計也會多以指定打擊身分出賽，在確定清宮幸太郎下放二軍後，對於王柏融爭取開季名單是大利多。

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