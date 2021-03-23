中職／林辰勳超進度上一軍 葉總：遇到狀況也沒辦法

味全龍隊主戰捕手劉時豪擋球造成左手骨裂，預計要到8月才能歸隊，因應捕手戰力告急，牛塏曄、林辰勳都升上一軍，林辰勳也因此超出總教練葉君璋為他設下的時程表，提前在今年升上一軍，葉總坦言，原先希望他在二軍沒有成績壓力、安心養成，「但現在這個狀況，也沒有辦法。」

葉君璋指出，劉時豪的傷勢要恢復到可以上場，預計要3、4個月，8月才能歸隊跑不掉。

林辰勳為龍隊在去年選秀的第3指名，雖頂著U18世界盃冠軍捕手的光環，但葉君璋對他的養成有想法，設定他上一軍的時程表是一、兩年後（2022、2023年），也因此2月初提交的開季註冊名單，並未放進林辰勳。

「辰勳是很有經驗的捕手，有國際賽經驗，有國際賽經驗就是有一定能力。」葉君璋表示，「我們原本希望他可以在二軍有更扎實的訓練、更扎實的比賽，在二軍沒有成績壓力，可以在那邊安心訓練，但現在這個狀況，也沒辦法。」

龍隊捕手戰力拉警報，且在20日因需要投手，將捕手全浩瑋降下二軍，還未滿10天，一開季就遭遇「捕手荒」，葉總說：「要去習慣，球季本來就是會發生各式各樣問題，就想辦法，一定要做出決定。」