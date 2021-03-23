快訊

雨傘拿出來！鋒面通過明全台有雨 這天過後氣溫回升

中職／龍隊攻擊能力被4隊海放 葉總認為「預期內」

聯合報 / 記者陳宛晶／桃園即時報導
味全龍隊總教練葉君璋。記者陳宛晶／攝影
味全龍隊總教練葉君璋。記者陳宛晶／攝影

味全龍隊打完賽季前5場，戰績以1勝4敗居墊底，只在上周徐若熙先發的一戰以4：0收下勝利，攻擊能力相比其他4隊弱一截，但總教練葉君璋倒是認為，這樣的結果可以預期，且球隊攻擊表現有漸入佳境，「我還覺得，搞不好比我想得更好。」

龍隊打擊能力與其他4隊的落差較大，堪稱「小孩打大人」，團隊打擊率2成01遠不如富邦悍將隊3成31、樂天桃猿隊2成77、中信兄弟隊2成70、統一獅隊2成47，得分能力更是被海放，其他4隊都已累積24分打點以上，但龍隊只有11分打點進帳。

葉君璋對此表示，「這五場表現下來，這樣的結果是可以預期的，反而是最後有幾場有越來越好的趨勢，球員有慢慢在適應一軍的強度，我還覺得還不錯，搞不好比我想的還好。」

陳品捷累積4分打點為全隊之最，劉基鴻、李凱威、赫雷拉則是2分打點，另1分為劉時豪打回，湊出龍隊寥寥可數的11分打點。

龍隊團隊投球防禦率4.17，則排在倒數第2，贏過獅隊的5.29，守備率0.977則居第2，劣勢不如打擊如此明顯。

葉君璋 樂天桃猿 富邦悍將

延伸閱讀

中職／徐若熙首戰猿隊 謝長亨擔任球評解悉球路

中職／無緣挑戰單場14K壯舉 徐若熙仍有一紀錄待突破

中職／徐若熙踢館 猿有屠龍計

中職／徐若熙變速球難纏？曾豪駒：攻擊想要的球較重要

相關新聞

中職／龍隊攻擊能力被4隊海放 葉總認為「預期內」

味全龍隊打完賽季前5場，戰績以1勝4敗居墊底，只在上周徐若熙先發的一戰以4：0收下勝利，攻擊能力相比其他4隊弱一截，但總...

中職／陽耀勳扛首棒碰徐若熙 「怕我成第12人？」

味全龍隊「怪物新人」徐若熙，今天在桃園球場演出第2場出賽，遭遇樂天桃猿隊，初登板投3.2局、11個出局數都是三振，今天猿...

中職／王維中赴醫院檢查傷勢 目標仍是4月5日對兄弟

味全龍隊狀元郎王維中左手腕掛傷，今天前往醫院再次檢查，總教練葉君璋透露，他的傷勢已經沒有大問題，可以正常練投，但希望更安...

中職／林辰勳超進度上一軍 葉總：遇到狀況也沒辦法

味全龍隊主戰捕手劉時豪擋球造成左手骨裂，預計要到8月才能歸隊，因應捕手戰力告急，牛塏曄、林辰勳都升上一軍，林辰勳也因此超...

日職／王柏融爭取開季名單利多 清宮幸太郎遭下放二軍

為火腿開季一軍名單做最後一搏的台灣好手王柏融，在熱身賽尾聲終於敲下春訓首分打點，看似手感逐漸回溫，而今(23)日再傳來大利多，火腿極力培養的新生代重砲清宮幸太郎，確定將從二軍開始新賽季，對王柏融是好消

日職／台灣球員近況淒慘 開季一軍應只有宋家豪

日職將在本週五(26日)準時開幕，各球團的開幕名單也會在這幾天正式決定，今年台灣的旅日球員共有7人，其中1人為育成球員，剩餘的6人到底能否名列開幕一軍，依目前的表現來看，恐怕有多達5人將從二軍出發。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。