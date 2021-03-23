中職／龍隊攻擊能力被4隊海放 葉總認為「預期內」

味全龍隊打完賽季前5場，戰績以1勝4敗居墊底，只在上周徐若熙先發的一戰以4：0收下勝利，攻擊能力相比其他4隊弱一截，但總教練葉君璋倒是認為，這樣的結果可以預期，且球隊攻擊表現有漸入佳境，「我還覺得，搞不好比我想得更好。」

龍隊打擊能力與其他4隊的落差較大，堪稱「小孩打大人」，團隊打擊率2成01遠不如富邦悍將隊3成31、樂天桃猿隊2成77、中信兄弟隊2成70、統一獅隊2成47，得分能力更是被海放，其他4隊都已累積24分打點以上，但龍隊只有11分打點進帳。

葉君璋對此表示，「這五場表現下來，這樣的結果是可以預期的，反而是最後有幾場有越來越好的趨勢，球員有慢慢在適應一軍的強度，我還覺得還不錯，搞不好比我想的還好。」

陳品捷累積4分打點為全隊之最，劉基鴻、李凱威、赫雷拉則是2分打點，另1分為劉時豪打回，湊出龍隊寥寥可數的11分打點。

龍隊團隊投球防禦率4.17，則排在倒數第2，贏過獅隊的5.29，守備率0.977則居第2，劣勢不如打擊如此明顯。