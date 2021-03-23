中職／劉時豪骨裂最快8月歸隊 王維中目標4月5日先發

中職味全龍隊捕手群有狀況，原本設定的主戰捕手劉時豪骨裂，總教練葉君璋直言，評估最快要8月才能歸隊實戰；至於投手王維中傷勢，今晚會再檢查一次，目標4月5日主場先發。

味全龍隊主戰捕手劉時豪20日出賽蹲捕時受傷，劉時豪先前透過臉書粉絲團表示，需要休息4至6週，但葉君璋今天賽前受訪表示，4到6週是完全不能動的休息，要大概3個月的時間讓他骨頭好，預計最快8月才能歸隊實戰。

味全龍隊本土王牌王維中14日對統一獅隊先發，總計投4.2局被敲5支安打，投出3次三振、3次保送，失掉3分責失分、吞下敗投，但賽後也傳出手腕傷勢，原訂26日天母主場開幕戰先發時程要往後延。

葉君璋表示，王維中的傷勢過去沒有看過類似的狀況，也不知道該怎麼形容，只能說現在觀察基本上沒有問題，正常練習、正常投球，但還沒有到百分之百，今天晚上會讓王維中再去檢查，確定復原狀況，如果沒有大問題教練團也會安心一點。

葉君璋說，王維中手腕關節沒有問題、肌肉沒有問題，也已經消腫了，今天檢查過後若沒有大問題，目標4月5日主場天母棒球場先發出賽，但復健狀況起起伏伏很難說，還需要持續觀察。