中職／劉時豪骨裂最快8月歸隊 王維中目標4月5日先發

中央社 / 桃園23日電

中職味全龍隊捕手群有狀況，原本設定的主戰捕手劉時豪骨裂，總教練葉君璋直言，評估最快要8月才能歸隊實戰；至於投手王維中傷勢，今晚會再檢查一次，目標4月5日主場先發。

味全龍隊主戰捕手劉時豪20日出賽蹲捕時受傷，劉時豪先前透過臉書粉絲團表示，需要休息4至6週，但葉君璋今天賽前受訪表示，4到6週是完全不能動的休息，要大概3個月的時間讓他骨頭好，預計最快8月才能歸隊實戰。

味全龍隊本土王牌王維中14日對統一獅隊先發，總計投4.2局被敲5支安打，投出3次三振、3次保送，失掉3分責失分、吞下敗投，但賽後也傳出手腕傷勢，原訂26日天母主場開幕戰先發時程要往後延。

葉君璋表示，王維中的傷勢過去沒有看過類似的狀況，也不知道該怎麼形容，只能說現在觀察基本上沒有問題，正常練習、正常投球，但還沒有到百分之百，今天晚上會讓王維中再去檢查，確定復原狀況，如果沒有大問題教練團也會安心一點。

葉君璋說，王維中手腕關節沒有問題、肌肉沒有問題，也已經消腫了，今天檢查過後若沒有大問題，目標4月5日主場天母棒球場先發出賽，但復健狀況起起伏伏很難說，還需要持續觀察。

王維中 葉君璋 味全龍

延伸閱讀

中職／不讓徐若熙硬拚紀錄 曹竣崵為葉君璋按讚

中職／王維中投到手腕瘀青 王建民也沒見過

中職／王維中秀瘀青照回應酸民：看你們在罵沒在讓的

中職／王維中降二軍 最快歸隊日在326天母開幕戰

相關新聞

中職／鄭文燦應援被9正妹抬棺 鄭運鵬笑：當市長為這個

中華職棒樂天桃猿隊今舉行桃園主場開幕戰，桃園市長鄭文燦傍晚前往桃園國際棒球場出席開幕活動，到了7局下半，鄭文燦到一壘側看...

中職／味全至寶！徐若熙出賽 先維持4局、70球雙重保護

味全龍隊「怪物新人」徐若熙，今天面對樂天桃猿隊，4局投完共用54球，教練團就決定換投，對這位「味全至寶」極度保護，總教練...

中職／教練指示「不要等」 曾陶鎔0好3壞敲滿貫砲

味全龍隊今天以7：4擊敗樂天桃猿隊，拿下第2勝，曾陶鎔第3局敲出滿貫砲讓軍心大振，獲選單場MVP，他當時在0好3壞接獲教...

中職／徐若熙4局好投 葉君璋評價「不輸前一場」

味全龍隊「怪物新人」徐若熙的「三振秀」第2集，今天面對樂天桃猿隊先發投4局、失1分，送出5次三振，曾陶鎔第3局敲出滿貫砲...

圖輯／中職味全投手車輪戰勝樂天 奪本季第二勝

味全龍在先發投手徐若熙下場後採用投手車輪戰，雖然在第七局一度被樂天桃猿追到3分差，但8、9兩局廖任磊與田澤純一先後上場，...

中職／陳子豪兩分砲收拾悍將 兄弟達成隊史第1600勝

中信兄弟隊今天在高雄澄清湖球場擔任主隊，對決富邦悍將隊，雙方一路互咬，兄弟8局下靠陳子豪兩分砲轟下江山，終場3：2獲勝，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。